Un año del asesinato del médico Carlos Manjarrez: “Fue una equivocación”

Su voz se entrecorta y las lágrimas comienzan a aparecer en su rostro cuando habla de Carlos Alberto. “Esto ha sido muy doloroso para todos. Yo como madre he sentido más el dolor y más aún al saber que las autoridades han sido negligentes, sobre todo por la investigación de este caso. No hemos sentido ningún apoyo, más bien apatía”, le cuenta Ana a El Universal. Le puede interesar: ¿Cómo van las investigaciones?: habla familia de joven médico asesinado

Los padres del médico egresado de la Universidad del Sinú en 2017, otros familiares, sus colegas, amigos y vecinos no dudan en señalar que a Carlos Alberto lo balearon mortalmente en un atentado que no era contra él.

Los padres del médico egresado de la Universidad del Sinú en 2017, otros familiares, sus colegas, amigos y vecinos no dudan en señalar que a Carlos Alberto lo balearon mortalmente en un atentado que no era contra él.

Al cabo de un rato pidieron a domicilio gaseosas y otras cosas que Carlos tenía pensado comprar, pero que al fin no hizo porque su hermana le comentó que mejor no saliera, que para eso solicitaban el servicio a la tienda.

Unos minutos después, ya casi a las 8 de la noche, al médico le llegó un mensaje en celular de que le habían consignado su pago. “Mami, me pagaron. Eso fue lo último que me dijo. Le insistimos en que no fuera, pero convidó a un amigo y se fueron al cajero (Plaza Colón, en el barrio Almirante Colón)”, cuenta Ana Torres.

Ella siguió sentada en la sala junto a su hija esperando al médico. Escuchó la llegada de la camioneta de su hijo y también los disparos. Lo que vio después, prefiere no contarlo ella. Lea: Asesinan a médico de la Clínica El Bosque en El Country

“Nos asomamos. Mi mamá y yo nos paramos para ir a abrirle la reja. No había pasado un minuto cuando sentimos la ráfaga de disparos. Nos preocupamos porque él no se bajaba, seguía parqueado, no apagaba las luces del carro. No encontrábamos las llaves y cuando logramos abrir, mi mamá sale para el carro. Yo lo que recuerdo es que vi a mi mamá bañada en sangre”.

Carlos Manjarrez murió mientras era llevado a la Clínica Blas de Lezo. Hoy se hará una misa para recordarlo a las 7 de la noche, en la Iglesia La Divina Providencia, en el barrio del mismo nombre.