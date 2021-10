El turista que nadó más de 8 horas para salvarse de morir en Cartagena

Después de haberlo rescatado, los pescadores zarandeaban de vez en cuando a George para comprobar que estuviese vivo y cuando él abría los ojos, se movía y hablaba en su perfecto inglés, entonces los lugareños se persignaban. Es que todo esto les olía a milagro y George, en el infinito cansancio tras ocho horas nadando e intentando no morir ahogado de madrugada y tan lejos de su casa, solo podía repetirles: “ I’m alive, I’m not a ghost ” (“Estoy vivo, no soy un fantasma”).

“Estaba en algún punto, tratando de regresar y no podía. Pensé: ok. O te quedas atascado (sin poder regresar) o vas con las olas... y, ¿sabes?, vi luces, dos luces enormes. No sabía de qué eran... podía ver Cartagena lejos, podía ver las luces de los edificios, pero había otras luces, no sabía de dónde venían, pero las veía y traté de seguir esa dirección. Al principio, nadaba en todas las formas en las que sé y, ya sabes, me relajaba. Comencé a las 7 de la noche, pero en algún momento las olas se hicieron más grandes, entonces no pude relajarme más, porque, cuando lo hacía, me golpeaban en la cara y no podía respirar, así que empecé a nadar tan rápido como podía”, me cuenta George mientras intenta explicar mejor con dibujos que va trazando en una hoja blanca. Fueron alrededor de 14 kilómetros los que recorrió entre las 7 de la noche y las 4 de la madrugada, cuando su cuerpo no dio para más. “Perdí toda la energía, porque con las olas ya no tenía idea de hacia dónde iba. No sabía si lo que veía eran olas o sombras de árboles las que estaba justo antes de las luces lejanas”, agrega.

Tenía la boca llena de agua. Sentía que toda la sal del mundo quemaba sus ojos. Temblaba de frío. “Creo que en algún momento me desmayé o me dormí, no sé, de cualquier manera, terminé en una isla donde había una gran roca (...) Empezó a llover, por fortuna, cuando estaba en ese lugar, porque si hubiera llovido antes, estaría muerto... El agua no me hubiera dejado respirar”.