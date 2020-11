Un encuentro con Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa incluye en este libro dos entrevistas con Borges, una de 1963 en París, y otra en Buenos Aires, ‘Borges en su casa’, en 1981. Y acompaña estas dos conversaciones extraordinarias con una serie de artículos que aborda sus ficciones, su erudición, su vida sentimental y política, su paso por París, su relación con Juan Carlos Onetti y su viaje en globo con María Kodama, que culminó con la escritura del libro a cuatro manos: ‘Atlas’, en la que comparten sus fotos y notas del viaje sobre los viñedos de Napa Valley, en California.

Vargas Llosa se sorprendió al descubrir que Borges vivía en un apartamento de dos dormitorios y una salita comedor, en el centro de Buenos Aires, en compañía de su gato Beppo y una criada que era su lazarillo. Y que su dormitorio austero, con un catre angosto, parecía una celda. En su biblioteca no encontró un solo libro de Borges y su apartamento no ostentaba ningún lujo, solo una condecoración de la Orden del Sol que le habían otorgado a su bisabuelo, el coronel Suárez. Y un tigre de cerámica azul con palmeras pintadas, un adorno de uno de sus animales predilectos y mitificados en su obra. "¿Qué ha significado el dinero para usted?", una de las tantas preguntas que le hizo Vargas Llosa a Borges y él, con serena sabiduría, le respondió que "es mejor la prosperidad, superior a la indigencia, sobre todo, en una zona pobre, donde estás obligado a pensar en dinero todo el tiempo. Una persona rica puede pensar en otra cosa. Yo que nunca he sido rico. Mis mayores lo fueron, hemos tenido estancias y las hemos perdido, han sido confiscadas, pero, bueno, no creo que tenga importancia eso". Más adelante le dice: "Uno piensa en lo que le falta, no en lo que tiene. Cuando yo tenía vista no pensaba que eso era un privilegio, en cambio, daría cualquier cosa por recobrar mi vista y no saldría de esta casa". A Borges no le gustó que Vargas Llosa, al publicar su entrevista, aludiera una gotera que caía sobre el comedor. De ancestros militares, el escritor se lamentaba no haber tenido el coraje de ser un hombre de acción, tener una larga existencia entre los libros, un privilegiado y solitario destino de guardián invisible en su biblioteca.