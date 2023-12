Tik Tok es “el Google de la Generación Z” según The New York Times

Empieza a ocurrir lo que para muchos era inevitable. Google ha empezado a ser desplazado, a perder terreno tras años de hegemonía casi absoluta en cuanto a las búsquedas por internet.

El culpable, nada menos que TikTok. Esta red social, propiedad de la empresa china ByteDance que permite crear, editar y subir vídeos que están revolucionando todas las industrias, ahora está desplazando a otras plataformas por su popularidad entre nuevas generaciones. Lea también: 6 estafas comunes en Facebook Marketplace y qué hacer para no caer en ellas

De acuerdo con The New York Times, la Generación Z prefiere a TikTok como motor de búsqueda por encima de Google. Estos datos son del propio buscador estadounidense: “En nuestros estudios, algo así como cerca del 40 por ciento de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no abren Google Maps ni van al buscador de Google. Van a TikTok o Instagram”, dijo Prabhakar Raghavan, un vicepresidente sénior de Google.

Estos datos abren cientos de preguntas para los creadores de contenido, e incluso una en especial dirigida para expertos en marketing, empresas y marcas: “¿Cómo crear y posicionar contenido orgánico en los motores de búsqueda de TikTok?”.