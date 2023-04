WhatsApp: así puedes saber si te han archivado o bloqueado

Al contar con la opción de ocultar detalles como la foto de perfil, la última hora de conexión y el estado ‘En línea’, los usuarios pueden realizar configuraciones específicas para mejorar la seguridad de sus cuentas y hacer la experiencia de comunicarse a través de la aplicación algo más personal.

Debido a esto, es posible que los usuarios detecten que la comunicación con un contacto específico no sea efectiva debido a hechos como no recibir respuesta de los mensajes enviados, no poder hacer llamadas, no ver la foto de perfil o estados, entre otros, siendo posible que el contacto en cuestión haya usado las opciones de ‘Bloquear’ o ‘Archivar’. Lea también: ‘Doge’, el meme que tomó el lugar como logo de Twitter