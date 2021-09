¡No todo es amor! 6 libros de historias sin concluir

Este mes trae una fecha que vale la pena celebrar y conmemorar, pero ¿qué pasa, cuando el romanticismo no es celebrado, gracias al desamor y las ‘tuzas’ interminables que han dejado corazones rotos? A continuación, una selección de libros entre el romanticismo y el desamor para que los solteros no se olviden de seguir los consejos cuando lo ven todo de cabeza.

“El mes de septiembre, trae una fecha simbólica y que suele ser muy celebrada por los colombianos: el Día del Amor y la Amistad, y esto se ve reflejado en el crecimiento en la venta de libros en categorías como: Romance que aumentan sus ventas alrededor del 32%; sin embargo, la literatura también tiene el encanto de poder contar otras historias, en donde no siempre terminan viviendo ‘felices para siempre’”, indica Juan José Daza, director de Buscalibre.

Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida), de Amalia Andrade, editorial Planeta Publishing: Un ingenioso kit de primeros auxilios para ayudar a un corazón roto, con grandes reflexiones muy útiles para combatir el desamor, capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. “Porque si algo no funciona, siempre habrá un nuevo amor o una nueva vida. Porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos”.

Ya te dije adiós ahora como te olvido, de Walter Riso, editorial Planeta: Encontrarán una guía práctica que le ayudará a entender la ausencia de quien fue vital en algún momento de su vida amorosa. Leerlo, no eliminará el dolor que necesariamente debe sentir para salir adelante, pero lo hará más comprensivo y llevadero: lo transformará en un sufrimiento útil.

Amar es ganarlo todo, de Alberto Linero, editorial Planeta: Un relato de cómo somos analfabetas en el área emocional, pues como sociedad se supone que aprendemos sobre el amor por inercia, pero la gran consecuencia es que no sabemos amar. Nos invita a seguirlo es su viaje a través de las emociones y las preguntas que todos tenemos sobre esta emoción tan universal y, así mismo, tan profundamente personal.

Boulevard, de Flor M. Salvador, editorial Sin Fronteras: ¿Quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo? Una historia de amor de dos adolescentes que dejan grandes enseñanzas y que pueden tocar el corazón de quien está pasando por una historia de amor.

Este libro ha sido uno de los más vendidos en el último tiempo, logrando una gran recepción por parte de la gente y formando parte del Top 5 de los más adquiridos por parte de los colombianos”, comenta Daza.

Still With you, de Lily Del Pilar, editorial Grupo Planeta: La conexión con una historia de amor que reúne lo mejor de un tráiler psicológico con elementos de ciencia ficción, que ha conquistado el corazón de millones de jóvenes lectores.

A través de ti, de Ariana Godoy, editorial Montena: Una conexión de gusto y amor que prevalece a través del tiempo. Una historia que narra la fuerte atracción de dos mundos diferentes unidos por el pasado y los recuerdos.