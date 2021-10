Director de la Andje revisará concepto sobre la APP Corredor Portuario

El concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) el pasado 22 de octubre sobre el megaproyecto APP “Corredor Portuario de Cartagena”, que contempla el pago de peajes por 30 años más, quedó sin efecto este lunes. Lea: “Podría haber riesgo de condena” al Distrito por Corredor Portuario

Así lo confirmó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tras conocerse que el abogado Julio José Orozco, apoderado de la Concesión Vial de Cartagena, fue quien elaboró el concepto.

“El abogado debió haberse declarado impedido. No solo por estar trabajando en la Concesión Vial actual, sino por una serie de trinos y de manifestaciones públicas en contra del alcalde de Cartagena durante algunas circunstancias de este mismo año. Desde el mismo viernes ordené que el concepto quedara sin ningún efecto”, indicó Gómez en diálogo con La W.

El director de la Andje calificó como un “error” lo ocurrido con el abogado Orozco y reiteró que se pondrá al frente de la situación para revisar él mismo este concepto. Lea también: “Estamos dispuestos a conciliar”: KMA Construcciones a William Dau

“Me reuní el viernes con el alcalde Dau y con sorpresa tengo que reconocer que para mí no era un hecho conocido. Nosotros resolvemos consultas de los municipios todos los días en distintos aspectos y desde luego me disculpé ante el alcalde porque esto no debió suceder”.

Al respecto, el alcalde William Dau le contó a El Universal que, tras exponer al abogado Julio José Orozco ante el director de la Andje, “este se mostró bastante apenado y se disculpó”.

Dau dejó entrever que la actuación del abogado que emitió el concepto de la Andje abre una posible “caja de Pandora”. Lea: Corredor Portuario: Dau se pronuncia tras polémica por concepto de Andje

“Que un abogado de inversionistas particulares en APP esté opinando sobre otras APP y negocios por ser el único experto en el tema, pero donde hay conflictos de intereses, puede demostrar un contubernio que va mucho más profundo. Hay que mirar todos los casos en que él opinó y cuáles han sido sus opiniones”, sostuvo el mandatario.