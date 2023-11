“El 3 de enero estará la maquinaria allá”: Dumek sobre el mal estado de Playetas

Las recientes lluvias han empeorado la situación y los afectados aseguran no estar dispuestos a tolerar más la falta de soluciones. De hecho, advirtieron que de no obtener respuestas por parte de las autoridades, bloquearían la transversal de Barú, a la altura del puente Campo Elías.

Hoy el pueblo está conectado con la ciudad y los habitantes dejaron atrás las lanchas para desplazarse mediante vehículos particulares agremiados; sin embargo, a pesar de los cinco años transcurridos, la vía no ha sido terminada, no ha sido recibida formalmente por el Distrito y por el contrario existe una disputa jurídica entre Valorización Distrital y el contratista a cargo de la obra (Consorcio Vial Isla Barú), que mantiene el proyecto paralizado. Lea: Caso vía a Barú: ¿quién está recibiendo la plata de las contribuciones?

Los huecos son de gran profundidad. //Foto: Óscar Díaz - El Universal

“Este tramo se debería transitar en menos de tres minutos, pero uno se demora hasta 20 minutos porque hay huecos en todos lados. Son huecos gigantes, dañan nuestros vehículos, hay que ir con mucho cuidado no solo para no maltratar los carros, sino porque entre los pasajeros siempre viajan embarazadas, recién nacidos o adultos mayores. En Barú nosotros también debemos hacer las veces de ambulancia porque si hay un enfermo o una urgencia médica somos nosotros quienes salimos de madrugada a llevarlos a Cartagena y no es justo tener que perder tanto tiempo en Playetas por culpa de esos huecos”, señaló Jeison Gómez, representante del gremio transportador. Le puede interesar: Huecos y presuntas invasiones al espacio público en Playetas

“Les pedimos al consorcio y a la Alcaldía ponerse de acuerdo para arreglar este tramo dañado y terminar la vía. Ellos dejaron de trabajar antes de la pandemia y más nunca han regresado. Están demostrando que no les importa la gente del pueblo ni el turista. Exigimos soluciones para la vía”, añadió Lisander Torres, otro denunciante.