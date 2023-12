Foro para transformar el lenguaje y erradicar la violencia contra la mujer

Hernández Uribe sostuvo que comentarios y titulares en algunos medios de comunicación provocan que el público se desborde en rumores respecto a las mujeres violentadas como que “lo tenía merecido”, “provocó al marido” o “por algo le pasó eso”, etc., y una serie de expresiones que deberían irse cambiando para que la mujer se sienta respaldada ante los diferentes estamentos que rigen la sociedad.

Cindy Herrera, docente y escritora, manifestó que "es importante organizar estos foros, para que se empiece a entender que los medios de comunicación ya no son ese lugar donde la gente se informa y ya. Tenemos que estar conscientes de que esos medios ejercen un poder que masifica la información y crea una realidad y unas narrativas que forman opinión pública. En virtud de eso, si no reconocemos qué palabras estamos utilizando y con qué sentido, quiere decir que no estamos asumiendo una responsabilidad en cuanto a los que decimos. Y eso crea estereotipos, pues las palabras fijan imágenes; y si nos se les maneja con responsabilidad, seguiremos reproduciendo violencia".

Se refirió a que "actualmente tenemos mayor amplitud en los medios por causa de la revolución tecnológica, aunque algunas veces eso también produzca ciertas desventajas. Entonces, tenemos que tratar, en lo posible, de crear medios de comunicación que reconstruyan el pensamiento a través del lenguaje. Eso implica formar comunicadores y periodistas más conscientes y que sepan que tienen una gran responsabilidad al hablar del otro o de la otra".

Luis Carlos Navarro Ballestas, un asistente al foro, consideró que “eventos como este conciencian sobre la importancia de lo que es ejercer el buen trato hacia la mujer y de no pasar por alto un fenómeno como la violencia hacia ella”.

Jaime Suárez Niño, otro asistente, comentó que “me pareció muy interesante este foro, pero noté que se habló mucho del patriarcado, pero se olvidó el matriarcado y todo lo que ello implica en el sistema de vida que tenemos actualmente”.