Foro: usos y beneficios del catastro multipropósito

El próximo viernes 28 de octubre, en las instalaciones del periódico El Universal, en el Pie del Cerro, se realizará el foro ‘Planeación territorial: un sueño posible, usos y beneficios del catastro multipropósito’. El evento se realizará desde las 8 de la mañana y hasta mediodía, y será transmitido por www.eluniversal.com.co y por el canal de Youtube de El Universal. (Lea: GO Catastral: un catastro con múltiples propósitos para beneficio de Cartagena)

María del Rosario Piñeres, líder general de Go Catastral Cartagena, señaló que “la finalidad del catastro multipropósito, como su nombre lo indica, es ser insumo para la planeación, el ordenamiento y desarrollo del territorio desde múltiples áreas”. “Go Catastral es la marca de Catastro Bogotá, es decir, Catastro Bogotá siendo descentralizado presta el servicio de gestión catastral en otros territorios del país. Entonces, en virtud del contrato interadministrativo celebrado con la Alcaldía de Cartagena, Go Catastral es el nuevo gestor y operador del catastro en Cartagena desde marzo de este año”, dijo Piñeres. (También le puede interesar: GO Catastral, herramienta para “ordenar el territorio”)

Aseguró que la implementación del catastro multipropósito será una revolución en Cartagena: “Anteriormente el catastro se relacionaba directamente como ese insumo que le servía a la Secretaría de Hacienda para hacer, por ejemplo, la liquidación de un impuesto predial porque la información que tenía catastro por sus condiciones, le prestaba una utilidad a la Secretaría. Hoy el nuevo concepto del catastro trae muchos beneficios por la información que debe ser recogida en esas bases catastrales”.