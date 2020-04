Se cumplen 3 años del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo

La mitad de mi vida se fue allí y eso nunca lo voy a poder superar. Perdí al papá de mis hijos, a mis dos hijos criados y mi hija quedó viuda con sus dos hijitos”.

Un día como hoy, hace tres años, Magalis Madero sufrió un duro golpe que seguramente cargará en su corazón hasta el fin de sus días. El 27 de abril del 2017, su esposo Rafael Mendoza Díaz, sus hijos Over Doney Pastrana Yánez y José David Pastrana Yánez, de 21 y 18 años; y su yerno Wilmar Tirado Paternina, quien tenía 33, perecieron por culpa de un entramado de corrupción que ramificó una serie de construcciones ilegales en la ciudad.

Ellos hicieron parte de las 21 personas que murieron en el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo, propiedad de Wilfran Quiroz. Esa tragedia también dejó 22 personas heridas.

“Otra cosa fuera si tuviera a mi marido aquí, a mis hijos, eran mi sostén. Muertos quedaron y no ha pasado nada, no hemos recibido ayudas”, indicó Magalis Madero.

Y es que, precisamente, muchas de las personas que murieron en la fatídica mañana de ese 27 de abril eran las cabezas de sus hogares, quienes llevaban el pan a sus mesas.

Testigos del hecho e indagaciones de las autoridades dejaron ver que en la construcción del Portales de Blas de Lezo hubo una serie de irregularidades.

Vecinos se quejaban porque durante la construcción del edificio de seis pisos, restos de piedras y concreto caían en sus casas. De igual forma, trabajadores señalaron en su momento que no contaban con elementos de seguridad necesarios, ni con una ARL.

Así mismo, uno de los estudios, a cargo de la Universidad de Cartagena, dejó ver que para la construcción de la estructura desplomada no se utilizó la cantidad de materiales requeridos y que las mezclas no daban la consistencia necesaria para la edificación, sobre todo para las columnas. Así mismo, que de cada ocho varillas que se necesitaban para un trabajo, solo se utilizaban tres. Expertos indicaron en su momento que las columnas no tenían las toneladas requeridas para una estructura de seis pisos, que se construyó en menos de cinco meses.

Obreros señalaron que días antes del desplome hubo una lluvia y posteriormente una columna se rajó. El día del hecho, apareció otra gran raja en una de las columnas principales y obreros se dieron cuenta de ello. Aunque temerosos, siguieron trabajando, hasta que en la ciudad corrió rápidamente la noticia de que el edificio Portales de Blas de Lezo se había desplomado.