Lo que hay detrás de los proyectos para arreglar la malla vial en Cartagena

Según Cartagena Cómo Vamos, desde 2012 la ciudad no aumenta sus 1.832 kilómetros de carril construidos y por el contrario el parque automotor crece cada día más, haciendo que las vías sean insuficientes. La solución parece simple: construir más carreteras. Sin embargo, la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial no permite crear proyectos en ese sentido.

Fase uno de reparación

¿Y la fase dos?

“En la Secretaría de Infraestructura ya nos estamos gastando los recursos que están apropiados para este presupuesto; para nosotros poder abrir la segunda fase de la malla vial, se tienen que incorporar los recursos que no se utilizaron el año anterior y sumarlos al presupuesto de este año. Eso pasará cuando el Concejo apruebe el proyecto de incorporación. Mientras no tengamos una disponibilidad presupuestal, no se puede abrir una licitación porque no estaría respaldada financieramente”, explicó el funcionario.

En este tipo de casos, una vez se apruebe la incorporación, la dependencia le pide el presupuesto a Hacienda, se expide la disponibilidad presupuestal y sale la siguiente licitación. Cabe recordar que estas obras hacen parte del programa “Salvando Vías”, con el que el Distrito busca ejecutar más de 30 proyectos para los sectores de las tres localidades e intervenir los puntos más críticos y vías intransitables de Cartagena.

Por otra parte, si bien, tanto la fase uno como la fase dos permitirán reparar importantes tramos viales de la ciudad, no deja de ser una preocupación que al cabo de un tiempo estos vuelvan a quedar en mal estado por la falta de mantenimiento. Un problema que no solo ocurre en las vías, si no en otras obras de infraestructura de la ciudad.

En ese sentido, el secretario Villadiego aclaró que los proyectos de mantenimiento de vías hay que estructurarlos de mejor manera para que haya recursos.

“Se debe disponer siempre de un rubro mínimo por cierto valor que permita atender las necesidades de la malla vial. No es que sea difícil, sino que cualquier proyecto requiere de financiación, entonces estamos hablando de un tema de recursos. Tiene que existir una fuente clara que siempre esté otorgando dinero para que siempre sea invertido en las vías, es una mecánica que hay que generar porque es un tema cíclico”.