“Petro debe tener voluntad política para bajar tarifas de luz”: Liga de Usuarios

Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe expresó a El Universal: “En este momento no sabemos de cuánto será el aumento en las tarifas, producto de incremento del precio en bolsa, hasta que llegue en el recibo. Se está hablando del aumento en las tarifas, pero de lo que no se está hablando es de que en la costa tenemos un régimen especial contra los usuarios. Tampoco se está hablando de las opciones tarifarias que nos están cobrando desde la pandemia, y ahora se viene el nuevo aumento porque se incrementó el precio en bolsa, o sea que estamos hablando de un efecto multiplicador de la tarifa. Por eso protestaremos el 11 de abril en los siete departamento de la costa”. Le puede interesar: Personera propone tarifa diferencial en la luz para Cartagena y la región Caribe

Y concluyó: “Se requiere que el Gobierno nacional tenga la voluntad política que hasta ahora no ha exhibido porque no ha habido una discusión con las fuerzas vivas de la región. Hay que recordar la vez del Gobierno con el Pueblo en Cartagena el presidente Petro no ingresó al salón donde se haría el debate de las tarifas. El Gobierno Petro no ha definido una posición clara frente a las tarifas impagables en los siete departamentos de la región Caribe.