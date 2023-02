¿Se va o no? Café del Mar se pronuncia ante orden de desalojar la muralla

Desde que se conoció el fallo del Consejo de Estado que ordena liquidar, dentro de un término no mayor de 6 meses, el contrato de arrendamiento con el Bar Restaurante Café del Mar, situado en el icónico baluarte de Santo Domingo, los comentarios y críticas de usuarios en redes no han dejado de aparecer, pues muchos no están de acuerdo con esta decisión. (Café del Mar deberá desalojar las murallas, ¿por qué?)

Precisamente, este miércoles el reconocido establecimiento se pronunció sobre el fallo y a través de un comunicado, como defensa, dio 10 razones por las que no quieren salir de las murallas:

1. Se trata de un fallo que no evidencia ningún tipo de irregularidad o vulneración al patrimonio material o inmaterial de la ciudad por parte de Café del Mar SAS, ni tampoco a los términos contractuales que fueron definidos por la Escuela Taller Cartagena de Indias en el 2012, como lo indicaban las normas legales vigentes para ese entonces, y a los que nos acogimos por nuestra disposición a realizar todo en el marco del cumplimiento de la Ley.