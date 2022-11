“Solo nos falta que el Concejo apruebe”: protesta hoy en Nelson Mandela

Luz Estela Martínez, presidenta de la JAC del sector El Edén, señaló: “Tenemos prohibido enfermarnos porque no hay dónde nos puedan atender dignamente. La problemática aquí es grande, debemos automedicarnos para evitar odiseas buscando atención. Es por eso que este sábado 26 de noviembre protestaremos para decirle al Concejo que apruebe la plata, los concejales no nos pueden negar el derecho a la salud”.

Líderes comunales, veedores, presidentes de Juntas de Acción Comunal y residentes de los 32 sectores que conforman este barrio del suroccidente de la ciudad anunciaron que saldrán a las calles a partir de las 9:30 de la mañana para llamar la atención de la Alcaldía, entes de control y principalmente del Concejo de Cartagena, ya que, según ellos, son los miembros de esta última corporación quienes deben autorizar la incorporación de los recursos que se requieren para realizar la obra, pues ya, en una audiencia a principios de agosto, dieron su primer no. (Lea: La decisión del Concejo que tiene con rabia al barrio Nelson Mandela)

“Hace algunos años nos habilitaron un puesto de salud arrendado en un sector alejado de Mandela, de difícil acceso, rodeado de monte y aguas negras, para llegar toca subirse por unas piedras. La gente no coge casi para allá. Lo otro que tenemos a la mano es la clínica en San Fernando al lado del estadio de fútbol, pero ahí muchas veces no nos quieren atender por los temas contractuales y lo que hacen es decirnos que nos vayamos a otras clínicas”, puntualizó la presidenta de El Edén, mismo sector en que está ubicado el hospital.

(Lea: Admiten acción popular para restaurar el hospital de Nelson Mandela)

Eduardo Ferrer, activista de la Localidad 3, es uno de los promotores de la manifestación de hoy. Para él, es necesario que se destinen pronto los $20 mil millones faltantes para lograr el proyecto.

“Solo nos falta ese último paso, ya todo lo demás está listo. Este hospital será de segundo nivel y servirá no solo para los más de 60 mil habitantes que tiene Nelson Mandela, sino para los barrios vecinos. Esto ya no da más espera, la gente está cansada, llevan 7 años aguantando, es hora de atenderlos como se debe, no más abandono”, aseguró Ferrer.

(Lea: Este era Richard Chico, asesinado por sicarios en moto en el Barrio España)

Al respecto, el concejal Lúder Ariza le dijo a El Universal lo siguiente: “Ese proyecto está en estudio, aún no se ha llevado a plenaria, no se ha votado. Yo lo voy a votar positivo, ese es un tema de ciudad y debería ser aprobado”.

Por su parte, la presidenta de la corporación, Gloria Estrada, señaló: “El Concejo de Cartagena en ningún momento ha dicho no, estamos estudiando el proyecto de acuerdo, nosotros hemos aprobado los que cursan siempre y cuando sean jurídicamente viables”.