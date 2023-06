Tramitadores venden a $100.000 los puestos en filas: quejas en trámite del RUNT

Luz Marina Tejedor ‘se dejó coger del tiempo’ para renovar la licencia, por eso madrugó el martes pasado para hacer la diligencia en las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ubicado en Manga. La mujer cuenta que lleva casi 14 días sin terminar el trámite, y que “hay todo un negocio detrás de los 30 cupos que entregan a diario para el RUNT”. El pasado 20 de junio se venció el plazo para renovar las licencias de conducción en todo el país. En Cartagena, de los 56 mil licencias que debían ser renovadas, solo 10.957 fueron renovadas, el 80,5% no atendió el llamado de las autoridades; entre ese porcentaje se encuentra Luz, quien admite su responsabilidad por no haber hecho la diligencia, pero asegura que le ha salido caro. “Hay gente que no ha hecho el proceso porque no tiene la plata, yo sé que fui irresponsable por dejarme coger del tiempo, pero lo que está pasando en estos momentos es insólito”, expresó la mujer a El Universal. Lea también: Buscan tumbar renovación obligatoria de licencias de conducción

Fila para trámite del DATT en Ronda Real. // Foto: El Universal

La cartagenera cuenta que asistió nuevamente a las tres de la madrugada este lunes 25 de junio, con el objetivo de lograr la actualización del RUNT. “Yo no dormí la noche anterior con tal de llegar allá en la madrugada para coger los primeros cupos, ya que en el trabajo no puedo llegar tarde. Hice la fila a las 3:18 a.m., y me atendieron a las 8:00 a.m. Lo que veo insólito es que dentro de la fila habían unas señoras y unos vendedores de tinto haciéndola para después vender el cupo”. contó Luz.

También agregó: “Son una especie de tramitadores, tienen eso como negocio y la gente se presta para eso. Cobran hasta $!00.000 por esos primeros puestos, y lo peor es que hay gente que llega desesperada y les paga. Es una forma de hacer dinero y no estoy en contra de ello, pero si se supone que dan 30 cupos a diario, no es justo que le quiten la oportunidad a gente que si necesita el cupo”. ¿Qué dice el DATT? El Universal contactó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en Cartagena para exponer la situación, ante la cual aclararon que para la diligencia de los trámites de la licencia no hay límite de cupos, sino que la atención es por orden de llegada: “Ante el DATT no ha llegado una denuncia oficial, pero de ser así invitamos a los ciudadanos que no acudan a intermediarios o a terceros para hacer sus trámites en el DATT, e invitamos a hacer la denuncia formal ante los organismos de investigación. El Datt atiende por orden de llegadas, no se asignan citas o agendamientos”. Lea también: Motociclistas, los más atrasados con la renovación de la licencia

Licencia de conducción. // Foto: El Universal