Video: Pasajero es grabado acostado en la parte trasera de un bus del SITM

La inseguridad y las imprudencias por parte de usuario en los buses de Transcaribe son cada vez más visibles. La comisión de imprudencias por parte de algunos pasajeros puede poner a otros en situación de riesgo. Este es el caso de un usuario que fue grabado mientras se reconfortaba en la parte trasera de uno de los articulados del SITM mientras usaba su celular.

Según cifras del DATT, en lo corrido del año se han presentado más de 23 siniestros que involucran a buses de Transcaribe tanto en carriles del solobús como en mixtos. Dichos accidentes dejan un saldo de 18 heridos y dos muertos (ambos se movilizaban en motos).

Algunas imprudencias, como no pagar el pasaje, marcar los buses y hasta vandalizar las estaciones, no solo son ilegales, sino que también afectan negativamente a la calidad del servicio. Esto puede llevar a reducir la inversión en la mejora de la infraestructura y la seguridad en el transporte público, lo que a su vez puede aumentar la vulnerabilidad de los usuarios. Lea también: Video: delincuentes atracan a extranjero en el Centro y casi lo degüellan

El nuevo hecho de imprudencia fue reportado por un conductor particular que transitaba por la calle tercera de Bocagrande, documentó lo ocurrido y dio a conocer la situación a través de El Universal.

“Yo iba manejando cerca de la Olímpica y desde mi carro veo la situación, el hombre acostado revisando el celular en una parte del bus en donde no se tiene permitido estar. Me llamó la atención porque esto demuestra el poco sentido de pertenencia que tienen algunos pasajeros. La comodidad con la que va acostado sin darse cuenta del peligro que está corriendo, porque Dios no lo quiera, el bus puede frenar el seco y se puede golpear con el vidrio”, indicó el ciudadano, quien pidió que no se hiciera pública su identidad.

A continuación, el video: