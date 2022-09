Video: Senador Álex Flórez pide disculpas a policías insultados en Bocagrande

“Pido disculpas y una retractación pública de las afirmaciones que he realizado. Presento disculpas a los tres patrulleros por las lamentables afirmaciones, a su familia, a la institución de la Policía nacional. Ese es un hecho que no debió ocurrir pero esos estragos ocurren por las dificultades que algunas personas tenemos con el alcohol”, dijo.

Y continuó: “Fui un irrespetuoso. En ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando pero los tragos no me permitieron ser consciente de eso. Me retracto de decirles asesinos, violadores de derechos humanos y ladrones. Ellos no son eso, son policías que le prestan sus servicios a la nación y merecen respeto”.

Flórez en horas de la mañana publicó un video donde reconoció tener problemas con el alcohol. (También le puede interesar: Video: el caso de Álex Flórez y lo que tendrá que afrontar por su borrachera)