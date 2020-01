Maribel Verdú abre Hay Festival Cartagena 2020

La veteranía

Sabe que luego de 35 años de experiencia como actriz cada tiempo trae sus milagros. Pero “la veteranía es una mierda que hace que cada vez me sienta más insegura”, le confesó en 2019 a Astrid Meseguer. “Antes era mucho más inconsciente y ahora, cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto, no te puedes imaginar lo que se come esa pobre Trini (su personaje en ‘Amantes’) y mi pobre chico (Pedro Larrañaga). Me muero de miedo y es peor cada vez. Eso sí, una vez llego allí, parezco la más segura del mundo y nadie me lo nota”.