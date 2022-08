El duelo entre Inter y Milan será protagonizado por dos belgas

Don’t forget to enter to be in with a chance of winning a signed De Ketelaere shirt! ✍️



➡️ https://t.co/rqs5wEwrDn



Hai l'occasione di vincere la maglia firmata da Charles: prova a coglierla! ✍️#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/vqPzu5nSDq