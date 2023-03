Bolillo Gómez: “Prefiero hablar del América antes que del Junior”

El entrenador también habló sobre los cambios que ha hecho en la alineación del equipo, en particular con el perfil de Hinestroza, pero señaló que estos cambios no siempre dan resultado. Gómez se enfocó en el partido contra el América de Cali, y señaló que es un equipo con orden, dinámico y competitivo.

"Mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener los 90 minutos. No quiero hablar, recién llegado, de cosas que he visto, tengo que ser prudente y respetuoso de lo que encuentro. Por eso les digo que hablo de América y a nosotros nos cuesta la preparación física", añadió.

El Junior tendrá que trabajar duro para salir de esta mala racha y mejorar su posición en la tabla de la Liga BetPlay.