Pibe Valderrama: “La Federación Colombiana se ha burlado de nosotros”

“La Federación abusa de nuestra imagen sin autorización. Ahora decidimos hablar del tema porque nos cansamos. Yo no había dicho nada porque el abogado me había aconsejado, pero ya está bueno”, declaró en tono fuerte el Pibe.

El ex jugador del Junior, Millonarios o Deportivo Cali dice que podría armar un equipo con los históricos que demandaron y están en conflictos con la Federación.

Entre otros, reveló que entre los demandantes están Óscar Córdoba, Francisco ‘Pacho’ Maturana, Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, Juan Pablo Ángel, Willington Ortiz, y hasta del fútbol femenino como Nicole Regnier. Lea: La locura de La Liendra: vio gol en directo y conoció a Cristiano Ronaldo

“La Federación se ha burlado de nosotros y yo no acepto el abuso con el deportista o el futbolista. Yo estoy “mamao” de la falta de respeto”, apuntó.

También sostuvo que además de no reconocerles sus derechos por el uso de la imagen con los patrocinadores, a los jugadores involucrados ni siquiera les ofrecen boletas para ver los partidos.

“A unos compañeros, que me ahorror mencionar, que pidieron unas boletas para el Mundial les dijeron que se las vendían”, añadió.

En la conversación, El Pibe Valderrama también dijo que no sostiene ningún tipo de relación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, con el que dice no habla hace varios años. ¿Por qué Juan Fernando Quintero no jugará con Colombia este viernes?