Lo piden los niños del fútbol de Bolívar: “no mas violencia, basta ya”

Es una campaña que busca hacer tomar conciencia a todos sobre una sola cosa: la violencia no es el camino y por eso hay que decirle no.

Selección Bolívar A de Fútbol categoría 2009

“Nos quisimos hacer sentir porque esto no puede suceder en esta sociedad, lamentamos estos hechos de violencia que están azotando a Cartagena, le damos un abrazo lleno de solidaridad a la familia de la patinadora Alejandra Llorente. Estábamos preparados desde el pasado fin de semana con las pancartas y la campaña de sensibilización, pero las lluvias hicieron aplazar la programación, regresamos hoy a las canchas y de inmediato nos dimos a la tarea de enviar el mensaje con los menores, que son el futuro del mañana. Invitamos a la no violencia y a que no se atente más contra nuestros niños y niñas”, aseguró Cortés. ¡Ojo al dato!: Los deportistas de Cartagena entrenan con miedo

Antes del juego entre Visionarios y Ciclones, en la categoría 2008, válido por la primera fecha de la Copa 11 de Noviembre, los niños portaron sus pancartas, en un claro mensaje que invita a la paz y la tolerancia en todos los rincones de Cartagena.

La voz de los clubes

Eduardo Moreno, presidente de Visionarios y exfutbolista profesional, dijo que: “nos unimos a la campaña de la Liga y pedimos no más violencia y respeto a los niños, desde nuestro club promovemos la paz, la unión, los buenos valores, es satisfactorio saber que podemos aportar un grano de arena para generar un cambio en los jóvenes, poderles llegar a su mente y su corazón con buenos consejos para tener una mejor sociedad”.

Con frecuencia hay atracos y últimamente muchos asesinatos, en donde han sido víctimas muchos niños y jóvenes del deporte bolivarense.