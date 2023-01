Cruceros se movieron por “la senda de la reactivación” en 2022

Explicó además que “para calcular el impacto económico, se toma de referencia el estudio de la Brea (Business, Research and Economic Advisors), que indica que cada crucerista gasta en promedio en nuestra ciudad $122 USD ($591.456) y los tripulantes $70 USD ($339.360) en diversos productos y servicios que les son ofrecidos a su paso”. Lea: La millonaria cifra que dejará el arribo de cuatro cruceros a Cartagena

“Esta temporada regresó con bonitas sorpresas, como las recaladas cuádruples, que no se daban desde 2019. El 25 de noviembre tuvimos la primera de este año y el 16 de diciembre la segunda”, destacó el Grupo Puerto de Cartagena.

“Como vemos, en la temporada actual si bien hemos crecido, aún no se alcanzan las cifras prepandémicas. Este proceso es paulatino, la COVID-19 no se ha ido, y la apertura de las personas para viajar no es total aún, pero poco a poco, se recupera la confianza. Las vacunas han hecho su trabajo frenando la mortalidad, reduciendo la gravedad en los contagios y con ello, la apertura para retomar las actividades con muchísima más confianza”, expresó la organización.

Reiteró que “el turismo, por obvias razones, es el sector que más se afectó, y el que su reactivación se ha dado un poco más lenta. Lo más importante a destacar es encontrarnos en la senda de la reactivación, alcanzar las cifras prepandémicas y retomar la meta de lograr el millón de cruceristas en el mediano plazo”.