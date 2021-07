Danny Daniel lanzará versión de ‘No pude quitarte las espinas’

‘El canario’, como es conocido Erick, une su gran talento y trayectoria al salsero Danny Daniel , quien no pudo ocultar su gran emoción de grabar esta nueva versión de ‘No pude quitarte las espinas’, un tema que le gustó desde que era joven.

Muy felices de trabajar juntos

Recientemente Danny Daniel y Erick Escobar se tomaron un reconocido hotel a las afueras de la ciudad para rodar el clip de la nueva versión de la canción.

“Él estaba en Monterrey, México y yo estaba en Ciudad de México. Nos conocimos, caímos en bien y me dijo: ‘compadre cantémosla en salsa’ y dije que sí, es la mejor invitación que me han hecho”, narra Danny. Por su parte, el maestro Erick no ocultó su emoción de trabajar de la mano de ‘El chico maravilla’.

“La experiencia de trabajar con Danny ha sido fabulosa. Hace algún tiempo hablamos de esta canción y llegó el momento para hacerlo, esto va a ser de mucho agrado para los amantes del vallenato y la salsa. Es una fusión extraordinaria”, aseguró el artista de vallenato.

Aunque ambos no quisieron darnos detalles del lanzamiento de esta nueva versión de ‘No pude quitarte las espinas’, los artistas coinciden en que unirán sus fuerzas para llevar a otro nivel el estreno.

“La expectativa es hacerle promoción nacional e internacional para captar la atención del mundo, le dedicaremos todo el esfuerzo necesario”, finalizó Escobar.

