$!Demi Lovato se presentará en el Movistar Arena

Entre las 32 ciudades a las cuales llegará con su Holy Fvck Tour, Demi Lovato incluyó a Bogotá, para presentar su nuevo show el próximo 7 de septiembre en el escenario del Movistar Arena.

Una voz contundente, inspirada en el R&B y con toda la gama cromática del pop, junto a una identidad no binaria y una vida cargada de experiencias transformadas en canciones, algunas bastante fuertes, es uno de los shows pop más esperados del momento. Lea aquí: Fotos: Demi Lovato sorprende con su nuevo aspecto físico

‘Dancing With the Devil...’ es su más reciente álbum aclamado por la crítica y contenida por sus fanáticos. El sencillo ‘Anyone’ se sumó a otros hits planetarios de Demi como ‘Sorry Not Sorry’, ‘Confident’, “’Stone Cold’, ‘Skyscraper’, ‘Cool for The Summer’, ‘Échame la culpa’ y más.