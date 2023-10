Elio Boom, el rey de la champeta, regresa con ‘La palanca’

Francisco Elio Corrales Cuesta, conocido artísticamente como Elio Boom, es uno de los pioneros más destacados de la champeta en Cartagena de Indias. El intérprete de ‘Carlitos, el travieso’, ‘Turbina’, ‘Húndelo todo’ y ‘Echen agua’, presenta a sus seguidores y a los amantes del género su nuevo sencillo ‘La palanca’. Lea: ¡Un ritmo pegajoso! Elio Boom vuelve recargado con nuevo sencillo musical

En diálogo con El Universal, Elio Boom contó que para esta canción se inspiró en un comentario que le hizo una ex novia cuando estaba dedicado a un curso de montacargas.

“La canción nace porque yo me puse a estudiar para ser montacargas y una novia me dijo que eso no era lo mío, que lo mío era la música. Entonces yo le decía ‘te voy a poner la palanca’ y como se usa la palanca en la labor de ser montacargas, yo jugué con eso”, dijo el reconocido champetero. Lea: Elio Boom hace un pare en la música para estudiar Derechos Humanos