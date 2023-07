Hija de Petrona Martínez fue a ‘Yo Me Llamo’ y habló de la salud de la cantante

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ se ha convertido en un lugar que alberga muchas sorpresas, pues cada uno de los imitadores que allí se presentan tienen una historia detrás y gran talento.

En el segundo capítulo de la novena temporada del reality musical, hubo muchos artistas que encantaron y otros que simplemente no dejaron huella, pero ese no fue el caso de la artista que llegó imitando a la cantadora afrocolombiana de bullerengue, Petrona Martínez. Lea: ‘Yo Me Llamo’ 2023: Lady Gaga lanzó tremenda amenaza tras no ser aceptada

Una vez la vieron en tarima, acompañada de dos músicos, los expertos en “dobles” perfectos, se encontraban llenos de expectativas con esta participante, quien con tan solo la puesta en escena y su físico, ya tenía bastante ventaja.

La canción que la mujer decidió interpretar fue ‘La vida vale la pena’, al momento de terminar su presentación César Escola le preguntó los motivos que la llevaron a personificar a la cantante, ante lo cual la aspirante a participar en el Templo de la Música respondió que: “yo lo elegí porque son nuestras raíces, nuestra música folclórica, y queremos sembrarle a los niños y jóvenes que nuestro folclor vive”.