Las canciones en las que Diomedes Díaz relató su propia historia

Diomedes Díaz es ampliamente reconocido como uno de los más grandes cantantes y compositores de la música vallenata en Colombia. Nació el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, y se destacó por su voz única y su estilo interpretativo. Diomedes Díaz fue una figura icónica en la música vallenata. Durante su carrera grabó numerosos éxitos y se convirtió en un referente indiscutible de este género musical. Sus canciones transmiten pasión, nostalgia y emociones profundas, y se han convertido en himnos populares en Colombia y en otros países donde se disfruta el vallenato. Además de su talento musical, Diomedes Díaz también fue conocido por su personalidad carismática y su vida llena de altibajos. A lo largo de su carrera enfrentó diferentes desafíos personales y legales, pero su legado musical perdura y sigue siendo admirado por muchos. 6 canciones que muestran la pasión de Diomedes Díaz por el deporte Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013, dejando un legado musical inigualable y siendo recordado como uno de los grandes exponentes de la música vallenata. Su música continúa siendo escuchada y su influencia perdura en la escena musical colombiana. Muchas de sus canciones retratan diferentes realidades de la vida del Caribe. Como compositor, Diomedes le cantó al amor, al deporte, a la vida campesina. Pero también se inspiró para contar su propia historia. A través de sus letras se puede rastrear casi que su vida por completo, desde su nacimiento, parte de su crianza, sus amores y sus errores. Estas son las canciones que relatan gran parte de la vida del ‘Cacique de La Junta’.

1. El chanchullito Fue la única canción de la autoría de Diomedes Díaz incluida en el primer trabajo del ‘Cacique’ como cantante, grabado en 1976 bajo el título de Herencia Vallenata, junto al acordeón de Náfer Durán. El Chanchullito fue la canción de mejor recibimiento entre los amantes del vallenato de ese primer disco y se convirtió en el primer éxito musical de Diomedes. La canción narra su amor con Patricia Acosta, la mujer con la que se casó y tuvo cuatro hijos, entre ellos Rafael Santos y Martín Elías. También retrata las dudas de la mujer y los celos de su familia, que no los quería juntos. “En tu casa están pendientes y le temen hasta a tu espejo. Como los dos nos queremos, nos unimos prontamente, si no nos mata una peste nos vamo’a morir de viejos”.

2. Tres Canciones Una de las canciones más famosas que le escribió Diomedes a Patricia. Apareció en el segundo álbum de Diomedes, con el Elberto ‘El Debe’ López. También retrata los comienzos del amor juvenil de ambos e inmortalizó a la ventana marroncita, hoy un punto de peregrinación entre los seguidores de Diomedes que visitan La Junta. Hágame el favor compadre “Debe”, llegue a esa ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mi no me importa si se ofenden”. El día que sacaron a Shakira de un estudio para que grabara Diomedes Díaz

3. Mi profecía Antes de alcanzar la fama, cuando luchaba para abrirse paso en la música, Diomedes visitó El Difícil, Magdalena. Allí conoció a Miriam Montes Pérez, de quien se enamoró. Le llevó serenatas en varias ocasiones y la conquistó con su canto. De ese romance nació Mi profecía. Sin embargo, la familia de la joven no lo aceptó y la relación se fue al olvido, dejando solo esta composición que apareció en el tercer trabajo de Diomedes, con el Debe López. ¡Escúchalas! Estas son las 9 mejores canciones de Diomedes Díaz “Poncho Zuleta pretendió a Luz Mila porque en ella encontró lo que ha anhelado, y ahora cuando yo me case con Miriam habrá otro parrandero organizado”.

4. El profesional Incluida en el álbum Los profesionales, con Nicolás ‘Colacho’ Mendoza en 1979, esta es la primera canción en la que Diomedes habla de su faceta como compositor. En ella cuenta que no terminó sus estudios, pero eso no le impidió aprender el arte de componer vallenato y aportar al crecimiento de su cultura. Cumpleaños de Diomedes Díaz: sus frases más famosas para recordarlo hoy “Me inclinaba cuando fui un alumno siempre a ser un buen profesional y como no tuve pa’ estudiar fueron imposibles mis estudios. Pero hay cosas bellas en el mundo, que es la inteligencia natural y cualquier hombre puede triunfar y después brindarlo como orgullo. No fueron completos mis estudios pero soy un buen profesional”.

5. El 9 de abril También en el álbum los profesionales, esta es una de las canciones que demuestran la gran capacidad de Diomedes como compositor. En ella logra plasmar sus emociones en una letra bien estructurada, en la que mezcla poesía con hechos relevantes de Colombia. La canción nace de una ruptura amorosa de Diomedes, que ocurrió un 13 de febrero. Y precisamente en esa fecha, en una parranda, sus amigos lo notaron pensativo y le cuestionaron el motivo. El ‘Cacique’ respondió con esta canción, en la que compara su sentimiento de tristeza de aquel 13 de febrero con el que se vivía en el país para aquella época cada 9 de abril, fecha en la que se cumple el aniversario de El Bogotazo, en el que fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán. La historia detrás de ‘El culpable soy yo’, famosa canción de Diomedes Díaz “Yo soy el río que nació en La Sierra y se secó en el verano. Soy el cultivo que se perdió por la falta de asistencia. Soy el turpial que cayó en la jaula por culpa de la inocencia. Yo soy el hombre que por ser hombre no he dejado de existir. Yo soy el 9 de abril, soy el 13 de febrero. Yo soy el propio recuerdo de quien naciera ese día. Soy la palabra melancolía reflejada en un hombre bueno.

6. Para mi fanaticada Es la canción que le da el nombre al trabajo discográfico, grabado en 1980 con Colacho. En ella ya Diomedes se había consolidado como uno de los máximos exponentes del vallenato de la mano del veterano acordeonero, y con esta canción retribuía el cariño que recibía en varias regiones del país. Los ocho datos más curiosos de Diomedes Díaz en su cumpleaños

7. A mi papá Canción que aparece en ‘Con mucho estilo’, con Colacho. Diomedes le dedica estas letras a su padre Rafael María Díaz y aprovecha para contar sus orígenes, como su nacimiento en Carrizal y su crianza en La Junta. “Mi papá es un hombre sano que vive allá en Carrizal. Carrizal es una finca que está cerca de La Junta. La Junta es un bello pueblo, adonde nació Diomedes, donde todo el mundo lo quiere y me aclaman cuando llego, pero todo esto se debe al ejemplo de mi viejo”.

8. Mi muchacho Esta canción, una de la más reconocidas de Diomedes, apareció en el álbum ‘El Mundo’, con Colacho. Su letra nació del remordimiento por el castigo que el cantante le hizo a su hijo pequeño Rafael Santos. En esta canción Diomedes aprovecha para contar varias de las vivencias de su infancia. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que sólo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael”.

9. El gallo y el pollo Tras separarse del Colacho Mendoza, Diomedes eligió a un joven Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina como acompañante en el acordeón. Y para anunciar esa unión incluye esta canción en su primer álbum juntos, Vallenato, grabado en 1985. “Que la suerte te acompañe pollito, que yo te respaldaré con mi canto. Para cuando seas un Rey Vallenato, Ay, tengan que respetarte toditos”.

10. Sin ti Del álbum brindo con el alma, de 1986. La historia de esta canción la ha revelado en constantes ocasiones Patricia Acosta, a quien se la escribió Diomedes. La inspiración nace por los reclamos de la esposa ante sus largas ausencias debido a las giras musicales. Diomedes le responde con esta letra en la que expresa el amor que le tenía y lo difícil que se le hacía marcharse. “Me voy pero ten presente que muy dentro llevo tu imagen grabada. Eso fue lo que le dije aquel momento antes de partir. No olvides, que el amor cuando es del alma aquel que se encuentra lejos, de allá se quiere venir. Y yo, un momento de estos vuelvo por que es que me he dado cuenta que sin ti, no puedo vivir”.

11. Ganó el folclor Tras el exitoso trabajo con El Cocha Molina, Diomedes vuelve con Juancho Rois, con el que había grabado uno de sus mejores trabajos en 1978, La Locura. Esta vez graban Ganó el folclor (1988) y la canción que le da nombre al álbum es un encargo a Roberto Calderón, que sintetiza la importancia para la cultura musical vallenata de que Diomedes y Juancho vuelvan juntarse. “Que un día el destino los separó, por dos caminos los enrumbó. Miren que vaina el mismo destino los encontró”.

12. El cóndor herido También es una canción que le da nombre al álbum, de 1989. Luego de años de casado con Patricia Acosta y de muchas canciones románticas empiezan a verse reflejados los problemas de la pareja a causa de las infidelidades del artista. “Tiene razón ella, tiene razón, en ciertas cosas. Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego, pero ella sabe y a mí me consta, que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero”.

13. Las notas de Juancho Hablando de las infidelidades de Diomedes, Las notas de Juancho, de Canta Conmigo (1990), nace de una anécdota que vivió el cantante con su acordeonero. Juancho tenía una novia en Barranquilla de nombre Adriana y Diomedes quería conquistar a una de sus amigas. Se trataba de una venezolana llamada Edis. En una parranda, Diomedes le envió un recado a la mujer por medio de Juancho Rois y Adriana, lo que le sirvió para inspirarse en esta canción que se convirtió en éxito. “Compadre hágame un favor, yo sé que se va mañana, hágalo por vía de Adriana y me lleva esta razón, me le dice a Edis que en estos días le voy a entregar el corazón”.

14. Mi vida musical Otra de las canciones que bautizaron un álbum, esta vez el de 1991, con Juancho Rois. En ella Diomedes hace un repaso de su crecimiento como cantante, desde las enseñanzas de su tío Martín Maestre, así como su primera participación en el Festival Vallenato. También repasa su trabajo con cada uno de los acordeoneros que tuvo a su lado. “Siendo todavía un muchacho allá en Carrizal, adonde nací y me críe con los viejos míos, junto con Martín Maestre que era mi tío, que dios lo tenga en la gloria porque el murió. Y de recuerdo Martín a mi me dejó la enseñanza para mi vida musical”.

15. Mi primera cana Aparece en 1993 en el trabajo Título de amor. Diomedes Díaz se preocupaba por el paso del tiempo y los primeros síntomas de vejez que empezaba a mostrar su cuerpo. “Ay adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver, se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez”.

16. 26 de mayo Canción que bautiza al álbum, de 1994. En ella Diomedes conmemora el día de su nacimiento y relata gran parte de lo que fue su vida desde la niñez. Es una oda a sus orígenes y sus inicios en el folclor vallenato. “Entre la Junta y Patillal, sobre lomas y sabanas, cantando versos del alma al volver a recordar”.

17. La doctora También del álbum 26 de mayo. Aquí aparece en escena otro de los grandes amores de Diomedes Díaz. Se trata de Betsy Liliana, la pareja con la que el cantante formalizó una relación tras separarse de Patricia Acosta y quien lo acompañaría en varios de los momentos más difíciles de su vida. “Yo sé que sin salud no tengo vida porque la vida nace del amor. Porque después de Dios, la salvación está en el que estudia la medicina. Doctora, que mi Dios me la bendiga porque en usted encontré la salvación”.

18. Un canto celestial Aparece uno de los momentos trágicos en la carrera de Diomedes. En su primer trabajo con Iván Zuleta esta canción le da nombre al álbum, en 1995, y es una dedicatoria a Juancho Rois, que acababa de morir en un accidente aéreo. “Compadre, Juancho, no fui a su entierro porque no quise verlo enterrar. Porque así yo me hago la idea de que usted esta viajando lejos, que está con Dios allá en el cielo sentado con el padre a su diestra, en cambio, allá en el cementerio, compadre, me mata la tristeza”.

19. Gracias por quererla Canción de Un canto celestial, en la que Diomedes hace un homenaje a la relación de sus padres Rafael María Díaz y Elvira Maestre. La canción es uno de los himnos que más suenan en el Caribe durante la celebración del Día de la madre. “Gracias viejo querido por quererme a mamá, orgulloso de usted vivo, Ay, muchas gracias papá. Por haberme engendrado en el vientre de mamá”.

20. Entre placer y penas Canción que se grabó en el álbum, Mi biografía, en 1997. Allí Diomedes le canta de nuevo a su cumpleaños y sus experiencias amorosas que le han dejado huellas personales, pero también a sus hijos. “Y ahora hace poco nació Lilianita, que es el orgullo de sus hermanos. Y Rafael Santo y Rosa Elvira dicen, nosotros dos la bautizamos. La bautizamos el 26 de mayo Pa’ hace’ una fiesta en su cumpleaños”

21. Volver a vivir Mientras afrontaba líos penales por el asesinato de Doris Adriana Niño, Diomedes sufrió el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad rara que afectó su movilidad. Mientras padecía la enfermedad grabó Volver a vivir, en 1998, cuya canción bautizó el trabajo. Allí habla de su padecimiento, de cómo lo afrontó y de sus esperanzas de recuperarse. “Una cama en cuatro paredes y un dolor profundo en el cuerpo, una silla donde me mueven, me acompañan en el momento. Soy un cuerpo sin movimiento producto de una enfermedad, a veces me pongo a llorar pero nada gano con eso”.

22. Experiencias vividas En 1999, con Franco Argüelles, Diomedes lanza el álbum con el mismo nombre de la canción. Allí habla de los momentos difíciles que afrontó recientemente, incluyendo la enfermedad y su estancia en la cárcel por el crimen de Doris Adriana Niño. “En una cárcel lejana donde quedé reseñado, allí estuve sindicado por una mala jugada. Después caí en una cama por más de un años acostado. Pero aquí estoy parado con mi fanaticada”.

23. A mitad del camino Mientras pagaba la condena por el crimen de Doris Adriana Niño, Diomedes grabó con Juancho de la Espriella el álbum Pidiendo vía (2003). En esta canción retrata un poco la situación que afronta desde la cárcel y envía plegarias a la virgen para superar aquel momento oscuro. “Virgen del Carmen con estas cadenas no puedo hacerte la iglesia en el Valle. Tu no dejaste que yo me muriera, un milagro que me hiciste bien grande. Ahora te pido por lo que más quieras que me pongas lo más pronto en la calle”.

24. El perdón Tras salir de prisión, Diomedes graba con Franco Argüelles De nuevo con mi gente (2005). Allí incluye esta canción en el que hace un acto de contrición por sus errores del pasado. Aunque no lo menciona de manera explícita, posiblemente allí expresa su arrepentimiento por el crimen de Doris Adriana. “Volé sobre el lomo del mal, pero me estrellé en la barrera y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar”.

25. No se molesten Canción del álbum La voz, con Iván Zuleta (2007), en la que responde a las críticas en su contra y repasa algunos pasajes de su infancia. “Yo soy un hombre que nació una mañanita. Cuenta mama que fue a las 7 de la mañana de un día domingo precisamente en la finca donde empece a componer estas canciones y desde entonces mis mejores intenciones son de llevarlas mas allá de las fronteras”.

26. Amor bogotano Incluida en el álbum Con mucho gusto caray, de 2011, junto a Álvaro López. En ella expresa su amor a Consuelo Martínez, su última pareja. “Si cojo un avión del Valle pa’ allá seguro que voy es pa’ Bogotá”.