Lina Tejeiro reveló lo “difícil” que es trabajar con Laura Londoño

Agregó que: “Yo creo que las personas somos como el agua y el aceite. Y hay personas con las que finalmente sí puedes hacer un equipo y dices tenemos la misma energía. No nos sentimos atacadas, no nos tomamos nada personal, no somos competencia, somos seguras y nos queremos. Y hay otras personas con las que uno dice no parcho porque no es de mi tipo de humor. Y siento que con Laura Londoño no hubo ese ‘match’ para hacer equipo entre todas”, aseguró, refiriéndose a su relación en el set con Laura Londoño.

Agregó que "hay actitudes que para todo el mundo no son cómodas. Y siento que cuando uno está en el trabajo tiene que ser equipo con todo el mundo, desde el director hasta con nuestra compañera que nos lleva el café y nos atiende. Si eres equipo con todos, todo va a estar bien. Y si no va a ser muy difícil trabajar".