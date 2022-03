Premios Óscar 2022: sigue aquí el minuto a minuto de la ceremonia

El Teatro situado en el corazón del Paseo de la Fama, albergará esta noche unos Óscar marcados por el liderazgo de la película “The Power of the Dog”, de Jane Campion, con doce nominaciones y la participación de algunos artistas para amenizar la ceremonia. Este es el minuto a minuto de lo que ocurre durante la velada. Lea aquí: Premios Óscar 2022: así lucen los famosos en la alfombra roja

Mejores efectos visuales. El actor Jacob Elordi fue uno de los que presentó los nominados en esta categoría. Ganó “Dune”, que se disputaba el premio con las películas Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home.

Mejor fotografía. En las producciones nominadas de esta categoría, se encontraban Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side Story.

Mejor edición de sonido. Belfast, Dune, No Time To Die, The Power of the Dog, West Side Story. La película ganadora fue Dune. Le puede interesar: Premios Óscar: así podrá ver la gala en Colombia

Mejor película internacional. La ganadora fue la película japonesa “Drive my car”, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, quien agradeció a los miembros de la Academia de Hollywood y a los actores de la película, especialmente a aquellos que no pudieron asistir a la ceremonia.

Mejor película animada. ¡Ganó Encanto! La película se encontraba nominada junto a otras producciones: Luca, Flee, The Mitchells vs. the Machine, Raya and the Last Dragon.

Mejor guion adaptado. CODA, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter, The Power of the Dog eran las cintas nominadas en esta categoría y, aunque todas tienen buenos guiones, el premio se lo llevó Sian Heder, con la película CODA.

Mejor guion orginal. La cinta ganadora fue Belfast, que participó junto a Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World.

Mejor canción original. La ganadora fue “No Time to Die” de Billie Eilish y Finneas O’Connell. En esta categoría, el tema central de la película más reciente de James Bond, también competían por el galardón ‘Dos Oruguitas’ de Encanto, ”Be Alive”, de King Richard, ‘Down to Joy’, de Belfast y ‘Somehow You Do’, de Four Good Days.

Mejor director. Jane Campion del ‘The Power of The Dog’. La directora estadounidense recibió el galardón y en su discurso habló de lo talentosos que eran todos los directores nominados. Además, preparó un emotivo mensaje sobre su pasión por esta profesión y agradeció a todo su equipo de producción.

Mejor actor. Los nominados en esta categoría eran Javier Bardem, de Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch, de The Power of the Dog, Andrew Garfield, de tick, tick... BOOM!, Will Smith, de “El Rey Richard” y Denzel Washington, de The Tragedy of Macbeth. El galardón fue para Will Smith, por su papel el ‘El Rey Richard’.

Este es el primer Óscar del actor estadounidense.

Durante su discurso dio un emotivo mensaje sobre la superación y las situaciones por las que, en ocasiones, tienen que pasar las personas en este medio artístico.

Mejor actriz. Jessica Chastain, de The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman, de The Lost Daughter, Penélope Cruz, de Madres Paralelas, Nicole Kidman, de Being the Ricardos, y Kristen Stewart, de la película Spencer. la ganadora de esta categoría fue la actriz Chastain.