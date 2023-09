“Dau no logró atajar a los que se han robado 5 billones de pesos”

“Esto es injusto y desproporcionado. Es una situación nociva que viene desde hace muchos años y que la administración de William Dau no logró atajar, pues la actualización que hizo GO Catastral no subsanó los errores pasados, lo que permite que estos privados sigan evadiendo o pagando de forma incoherente a las millonadas que ganan por día usufructuando sus predios”, expuso García.

En el análisis que presentó García Tirado documentó decenas de terrenos exclusivos que no pagan impuesto predial hace 15 años. “Es inaceptable y aberrante que propiedades en sectores exclusivos y productivos evadan sus obligaciones fiscales al no pagar el impuesto predial en su totalidad. Esto debilita la capacidad del gobierno local para brindar servicios esenciales a todos los cartageneros”, afirmó. Una valla de Gustavo Bolívar genera polémica en Bogotá, ¿por qué?

Por ejemplo, el candidato aseveró que la actualización de GO no incrementó el avalúo de la zona industrial de Mamonal, pero sí en zonas pobres como Isla de León, donde no hay servicios públicos ni pavimento.

“El parqueadero del aeropuerto Rafael Núñez usa el espacio público y no pagan impuestos y dejan que prescriban las deudas. Una universidad en el sector El Líbano, en la avenida Pedro de Heredia, paga una quinta parte menos de una construcción a cien metros, lo que desvirtuaría el elemento de cercanía con el que GO hizo su actualización”, precisó.

Y resaltó: “Esto agrava la situación fiscal del Distrito. Ha habido una mala gestión en la recaudación de impuestos, por lo que es necesario implementar un sistema más eficaz y transparente. La desigualdad tributaria es evidente cuando algunos esquivan sus responsabilidades fiscales mientras que otros de menos recursos cumplen con sus pagos de manera injusta. Como candidato a la Alcaldía me comprometo a abordar esta problemática y promover estrategias equitativas”. “No he reportado mis cuentas porque el aplicativo no deja”: Dumek Turbay

William García Tirado subrayó la necesidad de una revisión integral de las políticas fiscales y de recaudación de impuestos para garantizar una distribución justa de la carga fiscal y una gestión eficiente de los recursos públicos. “No podemos permitir que nuestros ciudadanos más vulnerables se vean afectados de esta manera por el impuesto predial. Cartagena merece un cobro que sea sensible a las realidades económicas de sus habitantes. Como candidato a la alcaldía me comprometo a trabajar incansablemente para lograr un cambio positivo en esta situación”, concluyó.

Desde la otra orilla, respecto de los señalamientos realizados en la mañana de hoy por el candidato, “pero sobre todo honrando su compromiso con Cartagena, su territorio y la veracidad en los datos que entregan”, expusieron que su equipo interdisciplinario revisará las dudas expuestas y procederán a responderlas de manera clara y técnica.

GO Catastral responde

GO Catastral (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), entidad que adelantó en 2022 la actualización catastral de Cartagena, pasando de 52,2 billones de pesos en 2021 a 86,1 billones de pesos en 2022, con un crecimiento del 64,9%, respondió a las denuncias de William García Tirado.

Con respecto a las presuntas evasiones y errores catastrales, GO expuso “que, durante 2022, más de 150 reconocedores prediales recorrieron la ciudad registrando a través de tomas fotográficas, medidas de inmuebles y entrevistas con residentes, entre otros métodos, los cambios o modificaciones que se evidenciaron en los predios comparándolos con la última actualización catastral que se hizo en el 2013 y que tuvo vigencia a partir de 2014”.

GO intervino180 barrios en la zona urbana y se incluyó la zona rural e insular. “Este ejercicio le permitió a la ciudad visibilizar barrios como Palestina, Dos de Noviembre, Villa Corelca, Primavera e Isla de León, además de incluir en el mapa catastral construcciones emblemáticas como el Castillo de San Felipe y las Murallas. Se evidenciaron cambios en más de 60.000 predios y se ajustó el destino económico de 27.000”, puntualizaron.

Y subrayaron: “Una vez consolidado este proceso con un equipo humano en su gran mayoría local, se reflejó un aumento del 3.3% de la base catastral y se fijó el valor catastral de La Heroica en 86 billones de pesos, un crecimiento del 65%”.

Por lo que su posición, no sin antes revisar las denuncias de García Tirado, caso por caso, es defender su proceso: “Durante todo este ejercicio el objetivo como gestor ha sido entregarle a la ciudad insumos que se conviertan en herramientas para la planeación y desarrollo del territorio, la formulación de políticas públicas y abonar el camino para que Cartagena sea una ciudad inteligente”, estableció María Rosario Piñeres, líder general de GO Catastral en Cartagena. Alejandro Char volvió a defender a su hermano, que fue capturado ayer

Piñeres recordó que, a corte de agosto de este año, se habían recibido 1.800 solicitudes de revisión de avalúo, lo que representa menos del 1% de inmuebles que conforman la base catastral del Distrito. “Desde GO Catastral reiteramos nuestra disposición para atender todas las inquietudes y trámites de la ciudadanía”, aseguró.