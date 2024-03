Gustavo Petro reitera la necesidad de constituyente contra “régimen paramilitar”

La propuesta de abrir un proceso constituyente sigue dando de qué hablar y, a la vez, está destapando posiciones contrarias dentro del mismo gobierno.

Esta mañana el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de Twitter para, además de insistir en la necesidad de convocarlo, arremeter contra quienes no están de acuerdo porque, según él, “muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país”.

Lo que ha asegurado el mandatario es que no propone reemplazar la carta magna, sino luchar por que se aplique de manera contundente. No deje de leer: ¿Va a las elecciones presidenciales de 2026? Verónica Alcocer responde

“Las constituyentes no siempre derogan, sino recuperan lo contrarreformado y añaden lo que por su tiempo una constitución no pudo declarar. En este caso, insisto, la Constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto: la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción como lo llamaba Álvaro Gómez. Ese régimen dejó 100.000 colombianos asesinados y las mafias tomaron secciones estratégicas del Estado”, aseguró en sus redes sociales.

Y en lo que parece ser un cambio de discurso, luego de insistir por año y medio en la necesidad de un gran acuerdo nacional, ahora en sus alocuciones reconoce que “no es el momento” ya que “pocos respondieron afirmativamente”.