“Necesitaremos una ‘yuquita’ para comernos todos los chicharrones que vamos a encontrar”: Cinthia Pérez

En medio de la expectativa que mantienen los cartageneros frente a cómo manejará el alcalde electo William Dau Chamatt los hilos de la ciudad a partir del 1 de enero del 2020, empieza mañana lunes la comisión de empalme entre el equipo colaborador del líder del movimiento “Salvemos a Cartagena” y la administración (e) saliente de Pedrito Pereira.

Las mesas de trabajo están programadas para las 9:00 a.m. en el Palacio de la Aduana y comienzan paralelas a voces de un sector de la ciudad que hablan de fraude en la elección de Dau como alcalde.

La materialización de esos señalamientos fue la denuncia que el ex candidato William García Tirado, segundo en los resultados electores, instauró el 8 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación, por presunta manipulación de los E - 14, en los escrutinios (que aún no terminan) a favor de Dau. La correría judicial de García apunta a que los resultados de tales investigaciones se conozcan antes del 31 de diciembre de este 2019, e impedir la posesión de Dau.

Un nuevo ingrediente al tema de presunto fraude lo añadió este lunes festivo el controversial periodista Lucio Torres con una nota publicada en su página web, titulada “El top-secret de la victoria de Dau. ¿El uribismo fue artífice de un Gran Fraude al Electorado? (I) “ en la que hace aseveraciones de un posible apoyo secreto de la “derecha uribista” al alcalde electo, y en la que cuestiona la cercanía a este grupo político de varios de los coordinadores nombrados por Dau en la comisión de empalme.

Torres cuestiona el nombramiento de Irina Saer Saker como coordinadora de la comisión de empalme por estar casada con Juan Guillermo Hincapie Molina, de quien asegura es contratista de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y supuestamente se ha enriquecido con los litigios marítimos. También se manifiesta en contra del excandidato Armando Córdoba, quien en su momento desistió de su aspiración a la Alcaldía para unirse a Dau. De este destaca que cuando fue candidato a la Asamblea de Bolívar hizo correrías políticas en un vehículo de Yair Acuña, quien según Torres es cercano a la condenada por homicidio Enilce López, conocida como “La Gata”. El periodista también advierte que antes de conocerse los integrantes de la comisión actual, Dau tenía agendado nombrar a gente cercana al Uribismo.

Simultáneo a esta saturación del ambiente político local, la ciudadanía sigue expectante a cada paso que da el alcalde electo para comprobar que este responda a su promesa electoral: acabar con la corrupción en Cartagena y salvarla de la ignominia política.

El primero de esos pasos es restaurar la confianza ciudadana en su Administración y la oportunidad primera es el trabajo que realizará la comisión de empalme.

LA RESPUESTA DE LOS COLABORADORES DE DAU

“Necesitaremos una yuquita rica para comernos todos los chicharrones que vamos a encontrar”, expresó Cinthia Pérez Amador, nombrada por el propio Dau, a falta de no tener esposa, como la gestora social de su Gobierno, en respuesta al apoyo irrestricto que ella le dio durante la campaña.

Amador precisó que los 15 coordinadores están listos para recibir la información de los secretarios de Pereira e ir armando una ruta de trabajo que dignifique a todos los cartageneros que se sienten víctimas del abandono político. Desestimó los señalamientos de un posible fraude en la elección de Dau y los calificó de elementos distractores; además defendió cada nombramiento que hizo el alcalde electo en la comisión.

“Lucio Torres está resentido, quizás porque no consiguió las firmas que lo avalaran como candidato a la Alcaldía. A Irina Saer Saker, Dau la nombra coordinadora de la comisión porque tienen una amistad de hace 20 años, y él debe rodearse de la gente en la que más confía para administrar. No es cierto que hubiera, ni siquiera en borrador, una lista anterior a la actual, de miembros de la comisión de empalme”, afirmó Pérez.

Por su parte, la misma Irina Saer, desmintió que su esposo sea contratista de la Sociedad Portuaria. “Lo que dice Lucio es falso. Soy una persona recta, he trabajado como jurídica en la SPRC, y no tengo ninguna inhabilidad para estar en la comisión; si así lo sintiera no hubiera aceptado este cargo de demasiada responsabilidad frente a una ciudadanía deseosa de saber cómo se están manejando las diferentes áreas del Distrito”.

Armando Córdoba, a quien se le designó liderar la mesa de trabajo de Participación Ciudadana, manifestó que demandará al periodista Lucio Torres por injuria y calumnia, dado que dice no conocer a Yair Acuña y menos usar su vehículo para hacer campaña política en los municipios de Bolívar. “Ni sé quién es Yair Acuña, nunca lo he visto”, aseveró.

Ante esto, Torres espetó que está listo para cualquier demanda porque sería la “oportunidad de demostrar la verdad fáctica con la verdad jurídica”, al tiempo que negó tener relación de amistad o laboral con García Tirado.

“No voy a distraerme con especulaciones. Yo estoy preparándome para gobernar una ciudad de 1.200.000 habitantes, y no voy a perder el tiempo con periodistas vendidos que buscan distraerme”, dijo por su parte William Dau.

Sorteando toda esta situación, que ya se ventila en los corrillos políticos y en las redes sociales, mañana 12 de noviembre, con la comisión de empalme, empieza un nuevo capítulo en la Administración Distrital del que toda la ciudadanía cartagenera está pendiente.