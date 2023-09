Reapareció Armando Benedetti con polémico mensaje en redes sociales

Aun después de su salida del gobierno de Gustavo Petro, el exembajador Armando Benedetti sigue dando de qué hablar. Este miércoles sorprendió con un mensaje a modo de pulla en la red social X (antes Twitter), en donde celebró ya no estar rodeado de “Judas”.

El exfuncionario compartió una fotografía jugando tenis y con raqueta en mano durante una sesión de entrenamiento en la cancha de polvo de ladrillo. Allí, retando jocosamente al periodista costeño Jorge Cura Amar, preguntó: “Ya estoy casi listo, ¿aceptas el reto?”. Sin embargo, lo controvertido fue lo que dijo después.

Presumiendo que ahora ya no está "en el oficio de la política" y cuenta con "amigos verdaderos", Benedetti celebró ya no estar rodeado de gente traicionera y desleal: "Ya no tengo las Judas al lado", dijo.