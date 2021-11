William Dau volverá a solicitar vigencias futuras al Concejo Distrital

Por lo menos no nos negaron todas las vigencias futuras como el año pasado, eso es una ganancia y se les agradece, pero quedaron cortos”.

William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.

“Esa es la noticia positiva, pero como no todo es perfecto. Hubo cosas que el concejo no nos aprobó”, lamentó el mandatario.

“Entre esos están las obras de los centros de salud que debió entregar el nefasto alcalde Dionisio Vélez, los cuales yo me comprometí a sacar adelante, y pese a contar con el compromiso de la Contraloría General de la República fueron negadas (las vigencias futuras) sin que exista una razón que lo justifique, lo que podría retrasar nuevamente la puesta en funcionamiento de los hospitales”.

Recordó que “estamos en unos problemas con unas pólizas de seguro. Estamos trabajando para solucionarlos. Pedimos las vigencias futuras para, una vez solucionados, seguir adelante y terminarlos. El Concejo dijo no te lo aprobamos. Eso equivale a decir no confiamos en que la Administración distrital y la Contraloría saquen esto adelante. Eso se perdió. Ese elefante blanco así va a quedar. Eso no sirve”. Lea: Por falta de pólizas, obras en cuatro centros de salud siguen estancadas

No obstante, recalcó que “la ciudadanía de Cartagena necesita tener sus hospitales y para eso vamos a solicitar nuevamente al Concejo que autorice las vigencias futuras”.

Esta solicitud también cobijará a contratos de obras para la rehabilitación de la malla vial.

“Son contratos que se llaman por monto agotable. Se hacen hasta esta suma de dinero y con eso van arreglando hasta que se acabe el dinero, porque hay muchas más vías por arreglar que dinero. Siguen dándole hasta que se acabe el dinero. Estos contratos actuales, donde ya el dinero está probado y listo para pagar, no van a poder terminar de gastarse la plata hasta el 31 de diciembre”, manifestó el alcalde.