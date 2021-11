15 de diciembre, fecha máxima para decidir sobre el peaje de Turbaco

Un hecho sin precedentes se vivió este jueves en el Concejo Municipal de Turbaco.

Convocado por el representante a la Cámara, Silvio Carrasquilla; el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Diego Morales, asistió a una audiencia liderada por los comités cívicos que por más de 60 días han desarrollado una tarea de resistencia y oposición a la prolongación del peaje en la vía que conduce a esa localidad. Lea: Peaje de Turbaco: ANI aclara puntos claves de nueva concesión

Durante la audiencia, tanto Carrasquilla como miembros de los comités antipeajes, el alcalde Guillermo Torres y concejales le hicieron ver a Morales, que Turbaco no quiere ni se beneficia con el pago de peajes.

“El contrato 002 de 2021 (firmado por la ANI y la concesión Autopistas del Caribe - Ruta Caribe 2) se inició el 19 octubre por 35 años, tiene nueve unidades funcionales, es decir, nueve inversiones, nueve obras (...) Y en ninguna parte dice Turbaco ni siquiera en la curva. No vamos a recibir ningún beneficio directo, ni siquiera indirecto. No estamos contemplados en ningún tipo de inversión y no estamos reclamando inversión, no queremos inversión; lo que queremos es que quiten el peaje”, explicó Carrasquilla. Lea: Sigue polémica por nueva concesión de peaje de Turbaco