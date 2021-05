7 signos de alarma en pacientes COVID

“Valores de 93% hacia abajo ameritan consulta”, explica el doctor Moreno y agrega que una saturación u oxigenación baja “te está diciendo que los pulmones no funcionan bien”.

Tener un pulsoxímetro es imprescindible para los pacientes COVID porque “es uno de los recursos más importantes que se tienen a la mano, de bajo costo y de muy alta información”, agrega el doctor Moreno.

A cuidarnos siempre

Si aún no has padecido COVID-19 o si ya te dio hace algunos meses, no importa: sigue cuidándote. Es imprescindible ahora más que siempre, por la tercera ola de contagios y por indicadores como la alta ocupación de las camas UCI, que te laves las manos frecuentemente, uses el tapabocas de forma correcta, respetes la distancia de mínimo 2 metros con otras personas y evites lugares concurridos o poco ventilados.

“Hay que vacunarse, y hay un punto muy importante: el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, obesidad, etc., porque esos son los pacientes que más se están complicando, entonces necesitamos fortalecer todas estas medidas para evitar más contagios y más mortalidad en la población”, concluye el experto. (Lea además: Ojo: enfermedades subyacentes no impiden que se vacune contra el COVID)

El doctor Diego Moreno está en Instagram como @drdiegomorenogeriatra y su número celular es 3008438322.