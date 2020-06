Contra las fracturas por osteoporosis

Se define la osteoporosis como una enfermedad progresiva, que se caracteriza por la disminución de la densidad mineral de los huesos, lo que los hace más frágiles y susceptibles de fisuras y fracturas. Para muchos expertos es considerada una epidemia silenciosa porque no se descubre mientras no haya una fractura, ya que no presenta síntomas.

Según la Asociación Colombiana de Osteoporosis, en Colombia al año se reportan 40.000 fracturas de vértebras, 20.000 fracturas de cadera y 12.000 de muñeca, siendo las tres fracturas más comunes en nuestro país.

“Para combatir la osteoporosis es importante lograr una buena masa ósea al final de la etapa de crecimiento. Esto se encuentra determinado por factores no modificables como la genética y las características de género, edad y tamaño corporal, y otros modificables como nuestro estilo de vida y nuestra alimentación”, explica la doctora María Clara Obregón.