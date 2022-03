El apego en las relaciones de pareja

Diana Gómez, psicóloga clínica.



Así es una persona codependiente:

La psicóloga explica cuáles son los comportamientos de una persona que tiene dependencia emocional.

-Identifica tus creencias con respecto al amor y a tu relación de pareja, por ejemplo, si te has llegado a creer pensamientos como: “sin mi pareja no podría seguir”, “sin él me muero”, “sin ella no soy nadie”, “no podría sobrevivir”, “lo necesito”, “Mi pareja le da sentido a mi vida”, “Lo necesito para ser feliz”.

- Dificultades para tener autocontrol o dirigir tu vida.

- Deseo insaciable de estar con esa persona, demandar exclusividad en tiempo, afecto, etc, del otro.

- Idealización de la pareja.

- Percepción o sentimiento de inferioridad.

- Falta de negociación en la relación, inequidad. Darle prioridad siempre al otro y quedar en segundo plano.

- Incomodidad, malestar al no estar con esa persona. “Consideras que no funcionas igual, no disfrutas, no existe bienestar para ti sin tu pareja”.

- Colocas el temor a la ruptura por encima de tu dignidad, es decir, te empeñas en continuar con una relación, persistes, aunque claramente te han expresado que “no te aman”, y sientes que no puedes expresarte libremente (ser tú) o sabes que tus principios están siendo vulnerados.