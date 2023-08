Erección de más de cuatro horas: qué la causa y cómo tratarla

“La sangre queda atrapada en el pene porque no puede salir de las venas que se encuentran en su interior o porque existe algún problema con la contracción de los músculos lisos dentro del tejido eréctil del pene”, explica.

De acuerdo con la Clínica Mayo, los principales tipos de priapismo son el isquémico y el no isquémico. El priapismo isquémico es una emergencia médica y es el resultado de la incapacidad de la sangre para salir del pene.

Una erección que dura más de cuatro hora no es ninguna hazaña. Es una condición médica conocida como priapismo, en la que el pene se mantiene erecto durante un período prolongado de tiempo sin estimulación sexual.

Sus signos y síntomas incluyen erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual, cuerpo del pene rígido, pero la punta (glande) está blanda y dolor en el pene que empeora progresivamente.

¿Y el no isquémico?

La Clínica Mayo indica que el priapismo no isquémico, también conocido como priapismo de alto flujo, se produce “cuando la circulación sanguínea por las arterias del pene no funciona correctamente. Sin embargo, los tejidos penianos siguen recibiendo algo de circulación sanguínea y oxígeno”.

Erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual y cuerpo del pene erecto pero no completamente rígido están entre sus signos y síntomas, aunque no suele ser doloroso.