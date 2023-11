Inteligencia artificial puede predecir si sufrirás un infarto, según estudio

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. A nivel global, le cuestan la vida anualmente a cerca de 17,3 millones de personas y se estima que la cifra podría aumentar a 23,6 millones hasta el año 2030. Lea: Conoce tu corazón y prevén enfermedades: identifica tus factores de riesgo

Sin embargo, paralelamente, disminuye la mortalidad de los infartos cardiacos, es decir, la cantidad relativa de casos que provocan la muerte, gracias a la medicina preventiva y los tratamientos de urgencia. Y esta tendencia alentadora podría acentuarse en el futuro, gracias a la inteligencia artificial.

Una de las grandes virtudes de la IA es detectar a tiempo potenciales riesgos. Por ejemplo, a partir de numerosos resultados de exámenes, puede filtrar determinados patrones o anomalías que ni siquiera los especialistas mejor preparados descubrirían rápidamente.

Predicciones con 10 años de anticipación

En el futuro, la tecnología basada en IA podría salvar la vida de miles de pacientes que sufren dolores en el pecho, en los que las tomografías computarizadas no muestran peligro de infarto. Muchas veces, los estrechamientos muy pequeños de las arterias coronarias no se ven. Cuando se producen inflamaciones, se pueden bloquear las arterias y se produce el infarto. Hasta hace poco, no era posible identificar estos casos anticipadamente. Lea: Colombiano gana patente en EE. UU. por catéter que salva vidas de bebés