Incendio en casa de Blas de Lezo: “Lo perdimos todo”

“Mi bebé estuvo dormido hasta cinco minutos antes en el cuarto donde comenzó el incendio. Gracias a Dios no le pasó nada, pero perdimos todo, solo me quedé con la ropa que tenía puesta para ir al trabajo”, cuenta Paola Eyes, dueña de la vivienda que se quemó el jueves.

“Yo me encontraba en el trabajo cuando me llamaron a decirme que mi casa se estaba quemando, de inmediato me dirigí a mi casa, pero cuando llegue ya no había quedado nada. Algunos vecinos se metieron entre las llamas y lograron rescatar algunas cosas que estaban en la sala, pero todo lo que se encontraba dentro de los cuartos se perdió, mis hijos y yo quedamos sin ropa; no quedó nada de nuestras pertenencias”, relata una de las afectadas en el incendio.

En la casa viven dos adultos y tres niños y aún los Bomberos están investigando realmente cuáles fueron los motivos que provocaron el incendio y el monto de las pérdidas materiales ocasionadas luego de que las llamas consumieran por completo la casa.