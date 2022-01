Así reconstruiremos la casa de la niña de 13 años quemada en Olaya

Astrid Milena ni siquiera ha nacido y ya lo perdió todo. Lleva siete meses en la barriga de su madre y en esta etapa sus huesos están comenzando a endurecerse, su piel empieza a estirarse y su sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para realizar movimientos complejos... Complejos, pero no tanto como se empeña en ser el mundo afuera de la barriga: en la mañana del domingo 23 de enero del 2022, a Tilson Cantillo Morales se le dio la gana de quemar una de las tantas casas de madera que hay a metros de la ciénaga de la Virgen, en la calle Líbano del sector El Progreso (Olaya Herrera). Las llamas devoraron la casa, que era de Ericka Rubio -tía de Astrid y ex de Tilson-, y no hubo poder humano que evitara su paso a la vivienda vecina, también de madera... allí dormía Astrid, dentro de su mamá y con sus hermanos. Lee aquí: Quemó la casa en pelea con su pareja, en Olaya: grave niña de 13 años

Complejo es el saldo, porque más allá de las casas chamuscadas, de las dos familias que quedaron en la calle y del mismo Tilson -la Policía lo salvó de morir linchado y de paso lo capturó-, hay una vida en juego: una de las hijastras del pirómano lucha por sobrevivir desde la Unidad de Quemados de la Clínica María Reina, en Barranquilla, adonde la trasladaron el martes con quemaduras de tercer grado en el 80% del cuerpo. Y solo tiene 13 años. Te puede interesar: En estado “crítico” niña quemada en incendio provocado en Olaya Herrera

Mientras ella se la guerrea por vivir, en Cartagena se gesta un movimiento para que cuando regrese encuentre una casa nueva donde pueda recuperarse completamente y volver a soñar tranquila. Una donde Astrid Milena pueda nacer y crecer junto a sus hermanos. Una donde, ojalá, la vida sea un poquito menos compleja.