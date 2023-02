5 consejos para elegir el perfume ideal

Elegir el perfume que más se adecue al PH de la piel y que además combine con nuestra personalidad y gustos no es tarea fácil, es una decisión que conlleva tiempo y varias pruebas. Pero no es imposible.

Actualmente, existe una gran variedad de perfumes y fragancias en el mercado, lo que quiere decir, que tenemos en nuestras manos un abanico extenso de posibilidades para escoger, desde fragancias amaderadas u orientales, hasta cítricas y florales. Todas estas alternativas nos propician la oportunidad para encontrar el perfume que encaje con lo que deseamos conseguir. Es por esto, que los expertos recomiendan tener en cuenta algunos detalles a la hora de adquirir un perfume, y L'perfum E-commerce especializado en perfumes trae cinco consejos para elegir el perfume ideal:

Hacer una lista de gustos personales: ¿Qué olores te gustan más? ¿Los suaves o los fuertes? ¿Los florales o los amaderados? ¿Te gusta más la comida dulce o la cítrica? Lo ideal es que realices una lista para saber lo que quieres y cuáles son los aromas que más te agradan. (Lea aquí: ¿Cómo preparar tus rizos para las vacaciones?)

No perfumarse antes de la prueba: es importante que no utilices perfumes, fragancias o cremas con olor previamente para no mezclar diferentes olores. ¡Esto puede arruinar la búsqueda!

Prueba en la piel: cuando ya tienes tu selección de aromas, es momento de que pruebes en la piel. Vaporiza en las zonas estratégicas, es decir, en las “zonas pulsátiles” o de pulso, ya que es allí donde el perfumen prolonga su efecto y potencia el olor. Un ejemplo, es en la cara interna de las muñecas. Un tip importante es rociar la fragancia a unos 20 cm de distancia y esperar a que se seque. Aproximadamente 15 ó 20 minutos después vuelve a oler el perfume para que puedas percibirlo a fondo.

Define el perfume para la ocasión: cada fragancia es única y muchas están diseñadas para momentos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo una cena en un restaurante con amigos que una noche romántica con tu pareja. Los perfumes pueden ser tus aliados en diferentes ocasiones.

PH de la piel: otro aspecto relevante es entender que cada persona tiene un ph distinto en su piel, ya que este es fundamental para mantener en perfecto estado la misma. Por lo general, las personas no tienen claro cuál es su tipo de ph, ten en cuenta si tu tipo de piel es ácida, alcalina o neutra. Puedes hacer una prueba de perfume: rocía en tu piel y mira cuánto tiempo se mantiene en la piel. Si el aroma dura menos que en la tira, la piel es ácida pero pasa lo contrario, la piel es alcalina.