Comunidades insulares quieren administrar el muelle La Bodeguita

Y continuó: “La Autoridad Nacional de Consultas Previas ha reconocido a las comunidades étnicas de la zona insular como miembros del área de influencia del muelle de La Bodeguita. La corporación de turismo lleva ocho años esperando una autorización de la Dimar en cuanto a la operación del muelle y aún no la consiguen”. (Consulte además: Muelle de La Bodeguita, en malas condiciones: pronto lo intervendrán)

“Hoy no podemos desconocer que la vigencia del contrato del muelle de La Bodeguita llega hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros creemos que, dadas las falencias existentes desde el punto de vista administrativo, nosotros podríamos asumir el rol de la administración del mismo”, indicó Wilman Herrera Imitola, líder de comunidades negras y de Caño de Loro. (También le puede interesar: Quejas por mal estado de este importante sendero peatonal del Centro)

Herrera le solicitó al alcalde William Dau Chamat abstenerse de prorrogar el convenio entre el Distrito y la actual administración del muelle. “Creemos que Dau no debe prorrogar el contrato. Creemos que esa administración de hace más de 18 años y que ha sido extendida por varias alcaldías, debe ser asumida por las comunidades”, dijo.

El representante de comunidades negras también solicitó un informe financiero de la entidad. “La corporación no ha cumplido correctamente porque no hay control, es una entidad que tiene falencias. Nosotros pedimos un informe financiero de 2017 a 2021 y no lo han entregado. Nos respondieron un derecho de petición y nos dijeron que respondían el 15 de diciembre. Hay que aclarar que estas comunidades fueron reconocidas como sujetos de derechos”, agregó Herrera Imitola.

Desde la Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) informaron que se están perfeccionando los contratos para continuar con la administración del muelle de La Bodeguita. “La corporación no tiene concesión del muelle, lo que hay es un convenio de administración que finaliza el 31 de diciembre y el nuevo convenio está en perfeccionamiento en este momento para la nueva firma de 2023”, dijeron.