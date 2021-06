Polémica por convenio para demolición de Aquarela

Aquarela, el edificio que se construyó en cercanías del Castillo San Felipe y que desde un inicio ha causado polémica en la ciudad debido a que amenaza el título de Patrimonio de la Humanidad de Cartagena, por su gran tamaño y estar ubicado cerca de uno de los sitios más emblemáticos, podría tener sus días contados.

En enero de este año, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que en sus manos tenía el borrador de un convenio que permitiría la demolición de Aquarela y ayer desde la Alcaldía anunciaron que dicho convenio ya fue firmado, por lo que ahora se espera que se cumpla su ejecución. Lea aquí: Nuevo plazo para demoler Aquarela: diciembre 2022

Este convenio, según indicaron desde la administración distrital, es interadministrativo tripartito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), el Ministerio de Cultura y la Alcaldía y con él se busca cumplir con la medida correctiva de policía, que es la demolición de obra, ordenada por medio de la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena, y ratificada ese mismo año por la Resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia.

Sin embargo, los representantes de la firma constructora señalan que en caso de una demolición total del proyecto por parte de las autoridades, se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que “no existe una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura”.