Nueva ministra de las TIC no se posesionará hoy en su cartera

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, confirmó que la ministra de Tecnologías designada, Mery Janeth Gutiérrez, no se posesionará este jueves en el acto que se llevará a cabo en Catam cerca de las 09:00 a. m. Lea aquí: El jueves, Gustavo Petro posesionará a ocho de sus ministros

“Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo se posesione o cómo lo haga, es una decisión del presidente. El resorte de los ministros es decisión suya y él está evaluando y estudiando todas sus decisiones. A mí no me corresponde usurpar sus decisiones”, aseguró Lizcano en entrevista con la W.