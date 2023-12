35 canciones de Diomedes Díaz que no fueron éxito pero valen la pena escuchar

Este 22 de diciembre de 2023 se cumple una década de la partida de Diomedes Díaz, considerado hoy como el máximo exponente del vallenato. Pasan los años y su figura se mantiene vigente. Sus canciones suenan como lo hacían cuando acababan de grabarse y lanzarse al público. Su fanaticada continúa fiel y sonándolo en fiestas y reuniones. Es que fueron más de 30 trabajos discográficos los que dejó en su repertorio y más de 100 éxitos que perduran como himnos en el Caribe. Aunque fueron muchos los temas que se posicionaron y ayudaron a que la música de acordeón tomara fuerza en Colombia y el extranjero, su basta discografía todavía tiene canciones por descubrir o apreciar. Manager de Diomedes Díaz reveló los números del Cacique para ganar la lotería Por eso, a continuación te ofrecemos una lista de 35 canciones que quizás no brillaron como otras, pero que también vale la pena escuchar y analizar. Si usted es un diomedista de los más fieles seguro ya conoce la mayoría de las piezas que proponemos en el listado, pero si no lo es, seguro descubrirá algunas canciones que incluirá a su lista de reproducción.

1. Herencia vallenata (Sergio Moya), del álbum Herencia Vallenata (1976) Canción que da el nombre al primer trabajo musical de Diomedes Díaz, que se estrenó con el Rey Vallenato Náfer Durán, hermano del legendario Alejandro Durán. Esta primera producción no fue considerada un gran éxito, pero sirvió para que Diomedes mostrara su talento. Incluso, la única canción que se posicionó en la época fue El Chanchullito, de la autoría del mismo Diomedes. Herencia Vallenata es una tema en el que Sergio Moya retrata la labor del compositor para construir una pieza de vallenato y de cómo este don se transmite de manera natural. “Muchas veces cuando estoy solito una música llega a mi mente. La aprovecho inmediatamente y compongo un paseo bonito”, dice el estribillo.

2. Nuestra Vida (José Hernández Maestre), del álbum Tres canciones (1976) Segunda grabación de Diomedes. Esta vez junto a Elberto López, con el que sí logró posicionarse y conseguir un álbum exitoso. La canción que da el título al álbum, también conocida por muchos como La ventana marroncita, es una de las canciones que perduran y se mantienen vigente en las emisoras y reuniones del Caribe colombiano. De este álbum también fueron éxito Cristina Isabel, Celos con rabia y Surgió una voz. Entre ellas destaca también este tema de José Hernández Maestre, que reflexiona sobre la vida y el trágico destino de la muerte. “Quizás no vale la pena sufrir amarguras y tormentos, tantos acontecimientos, para tener que morir. De dónde se viene, para dónde se va. Eso es lo que tiene uno que pensar”.

3. La pollita (Diomedes Díaz), del álbum De Frente (1977) Otro trabajo del Cacique y el Debe López, que incluyó varios de los clásicos de la vida musical del cantante de La Junta. Aquí brillaron El aguinaldo, que se convirtió en una canción que revive en cada diciembre. También Frente a mí, Me deja el avión, La montañita y Mi profesía. La pollita no se convirtió en clásico, pero es una muestra de la calidad que ya mostraba Diomedes para componer canciones vallenatas dedicadas al amor. Las mejores canciones de Diomedes Díaz, según la IA, ¿Sabe de vallenato?

4. La piedrecita (Sergio Moya Molina), del álbum La locura (1978) Para muchos es considerado el mejor álbum de Diomedes Díaz. Fue su primera experiencia junto a Juancho Rois, con quien luego volvería a reunirse para seguir cosechando éxitos. En este álbum surgieron canciones memorables como El alma de un acordeón, Lluvia de verano, Sol y luna, Acompáñeme, Lo más bonito y Vendo el alma. En La piedrecita se puede apreciar el gran talento de Juancho Rois para interpretar el acordeón, con pases y propuestas novedosas para la época.

5. El quedao (Romualdo Brito), del álbum Dos Grandes (1978) En su quinto disco Diomedes se juntó con Nicolás ‘Colacho’ Mendoza, uno de los más grandes exponentes del acordeón en la música vallenata. La carrera del Cacique continuaba en ascenso y este álbum añadió al catálogo canciones como El gavilán mayor y Así es la vida. En este álbum Diomedes interpretó por primera vez temas de Romualdo Brito, considerado también de los mejores compositores en la historia del género. Así es la vida y El quedao fueron los aportes de Brito a esta producción.

6. Amor ausente (Armando León Quintero), del álbum Los profesionales (1979) De nuevo haciendo dupla con Colacho, Diomedes presentó canciones como El profesional, Penas de un soldado, Yo soy el indio y El 9 de abril. También dejó la canción Amor ausente, un tema que seguro sus mayores seguidores no pierden oportunidad para escuchar en reuniones o parrandas. Bajista de Diomedes Díaz reveló que el artista dejó un CD inédito

7. Penando en vida (Calixto Ochoa), del álbum Para mi fanaticada (1980) Este trabajo incluyó éxitos como Para mi fanaticada, Camino largo, La juntera, Mensaje de Navidad y el Romancero. Pero también fue el primer álbum en el que Diomedes incluyó a uno de los más grandes compositores del vallenato y que tendría en cuenta en casi todas su producciones en adelante. Se trata del gran Calixto Ochoa, que aportó dos canciones: Palabra sagrada y Penando en vida. Esta última es la que incluimos en esta lista de canciones que vale la pena escuchar.

8. Sueño triste (Calixto Ochoa), del álbum Tu serenata (1981) De nuevo recurrió Diomedes a las letras de Calixto Ochoa para conformar su nuevo trabajo. De esta entrega surgieron éxitos como Tu serenata, Fantasía, y Que me mate el dolor. Sueño triste es un tema en el que Calixto presagia su muerte y el impacto que tendría ese evento entre sus seres queridos y la cultura vallenata. “El día que el negro Cali muera, qué sentirá el pobre difunto. Me llorará mi morena, mi acordeón queda de luto”.

9. Un detalle (Roberto Calderón), del álbum Con mucho estilo (1981) “Dicen que después de un fuerte vendaval, lo que viene es la calma. También dicen que después de un gran dolor lo que viene es el alivio. Yo venía con la ilusión de derrotar el dolor, pero no había podido”, con esta reflexión de Roberto Calderón empieza Un detalle, canción que acompaña a otras canciones que perduraron más en el tiempo como Lo mismo me da, A mi papá, Zunilda, La vida cambia y Bonita.

10. Vuelve pronto (Fernando Dangond Castro), del álbum Todo es para ti (1982) Un trabajo cargado de éxitos como Todo es para ti, Bajo el palmar, Te quiero mucho, El bozal, Simulación, Una de mis canciones, Soy amigo. La historia de por qué a Diomedes le gustaba la más fea Entre la calidad de composición e interpretación no queda atrás Vuelve pronto.

11. Alma enamorada (Nicolás “Colacho” Mendoza), del álbum Cantando (1983) Disco que incluye canciones que trascendieron, como Cantando, Te necesito y El cardón guajiro. También muestra la faceta de Colacho como compositor, con su aporte Alma enamorada.

12. La rasquiñita (Diomedes Díaz Maestre), del álbum El Mundo (1984) En el Mundo Diomedes apareció de nuevo con múltiples éxitos haciendo dúo con Colacho Mendoza. Hay canciones como Hombre parrandero, Mi muchacho, Señora tristeza, Compadre querido y Se te nota en la mirada. Con La rasquiñita Diomedes mantiene un duelo con otros cantantes de la época. “Yo no sé si sea el primero, pero el segundo no soy. Solo sé que mi folclor no es pista de competencia. Es un acto de nobleza de un pueblo trabajador que al compás de un acordeón canta y dice lo que siente”, sentencia el ya posicionado Cacique de La Junta.

13. Vuelve conmigo (Marciano Martínez), del álbum Vallenato (1985) Tras ocho trabajos discográficos con Colacho Mendoza, Diomedes pasa a hacer dupla con el Cocha Molina. Con él continuó armando su legado en el vallenato y en esta primera entrega dejó canciones como Dos claveles, Alma herida, Algo de tu parte, El gallo y el pollo, No sé qué tienes tú. Entre ellas destaca también este tema de Marciano Martínez, uno de los compositores favoritos de Diomedes al ser también originario de La Junta. La curiosa confesión que hizo Galy Galiano sobre Diomedes Díaz

14. Cuando me voy (Jacinto Leonardi Vega), del álbum Brindo con el alma (1986) De nuevo un álbum repleto de éxitos como Sin medir distancias, Los sabanales, Ayúdame a quererte, Brindo con el alma, Pasajeros de la vida y Sin ti. Entre ellas quedó un poco relegada, aunque no menos buena, Cuando me voy. Una tema que vale escuchar en las fiestas parranderas.

15. Por no perderte (Diomedes Díaz Maestre), del álbum Incontenibles (1987) Con este álbum se cerró el dúo entre Diomedes y el Cocha Molina. El trabajo dejó canciones como Si te vas te olvido, Honda herida, La excusa, Ni lo intentes y Tu cumpleaños. Pero una de las más sentimentales fue esta escrita por el mismo Diomedes Díaz y que quizás retrata los problemas que ya tenía el Cacique con su esposa Patricia Acosta.

16. Mensaje aventurero (Máximo Móvil), del álbum Ganó el folclor (1988) Este álbum fue uno de los más esperados por los amantes del vallenato porque supuso la unión de nuevo entre Diomedes y Juancho Rois. Diez año después de La locura (1978), la dupla de oro vino con una gran propuesta que incluyó los éxitos Gaviota herida, Páginas de oro, Ganó el folclor, Rayiro de amor, Déjame llorar, El pintor y Los recuerdos de ella. La última canción del álbum es mensaje aventurero, que tiene poco que envidiarle a las otras que tuvieron más acogida entre el público.

17. La vecina (Máximo Móvil), del álbum El cóndor herido (1989) Una canción que quizás solo conocen los más seguidores de Diomedes Díaz y que estuvo acompañada de otros temas de gran acogida como El cóndor herido, Dime qué pasará, Corazón alegre, No era el nido, Aquí están tus canciones, El besito, Amigos míos, María Esther, Usted y Mi compadre. ¡Qué voz! Video revela el secreto de la afinación vocal de Diomedes Díaz

18. Llegó el verano (Gustavo Gutiérrez Cabello), del álbum Canta conmigo (1990) Otro tema que se quedó desapercibido en el tiempo porque otras canciones envejecieron de mejor manera y se mantuvieron vigentes. En este trabajo estuvo acompañada de éxitos como Lucero espiritual, Noche de amor, El sentir de mi pueblo, Las notas de Juancho, Era como yo, Canta conmigo, Romántico, Adiós lunarcito y Palomita volantona.

19. La voz del pueblo (Calixto Ochoa), Mi vida musical (1991) En este álbum todas las canciones tuvieron cierto éxito, por lo que es un poco injusto catalogar este tema la lista actual. Sin embargo, las que la acompañan tuvieron quizás una mayor relevancia, aunque hay que reconocer que La voz del pueblo todavía suena en las radios y en las fiestas de los diomedistas. En este álbum brillaron temas como Doblaron las campanas, Parranda, ron y mujé, Mi ahijado, Hasta el final de la vida, Marleny, El culpable soy yo, El corte, No intentes y Mi vida musical.

20. La vida (Luis Núñez/Máximo Móvil), del álbum El regreso del cóndor (1992) Otro tema que no está aquí porque no tuviera acogida, sino más bien porque las que lo acompañaron trascendieron un poco más. Para este álbum Diomedes y Juancho estaban en lo más alto de su carrera y casi todo lo que grababan se convertía en éxito seguro. En esta entrega aparecieron canciones como El verdadero culpable, Eso no es na’, No más cadenas, El regreso del cóndor, El mundo se acaba, La falla fue tuya, El desquite, Mis mejores días, Yo soy el que te quiere, Shio shio.

21. Conmigo sí te va a dá (Aurelio Núñez), del álbum Título de amor (1993) Diomedes y Juancho continuaron como máquinas de producir éxitos musicales y en 1993 lanzaron un álbum en el que todas las canciones llegaron a posicionarse. Junto a Conmigo sí te va a dá estaban temas como Mi primera cana, Déjala, Ven conmigo, Mujereando, Título de amor, Necesito tu amor, Mi compadre se cayó, El mártir, Tú eres la reina y amarte más no pude.

22. Gracias señor (Jorge Valbuena). Del álbum 26 de mayo (1994) Otro álbum del que cualquier amante del vallenato puede reconocer como éxito a cualquiera de las 11 canciones que lo integraron. Fue la última grabación de Diomedes y Juancho Rois, antes de que un accidente aéreo acabara con la vida del acordeonero. De este álbum todas las canciones se posicionaron y se han mantenido vigentes con el tiempo. El álbum contó con los temas: Al final del sendero, Buenas tardes, Perro sinvergüenza, Por qué razón, Cuna pobre, Yo soy mundial, 26 de mayo, La plata, Si te vas adiós, La doctora, Gracias señor. Las canciones en las que Diomedes Díaz relató su propia historia

23. No tiene na’ (Romualdo Brito), del álbum Un canto celestial (1995) Tras la tragedia de Juancho Rois, Diomedes graba con el joven Iván Zuleta, con el que continúa cosechando éxitos. Aquí le dedica Un canto celestial a su excompañero y también posiciona Amor de mi juventud, En buenas manos, Gracias por quererla, No comprendo, Manguito biche, Volvamos y Me acompañó la suerte. No tiene na’ es otro de los temas que el Cacique le grabó a Romualdo Brito.

24. La pretenciosa (Mario Zuleta), Muchas gracias (1996) Otro tema que seguro que cualquier seguidor de Diomedes conoce y canta cada que la escucha. Es una canción que estuvo acompañada de otros temas que trascendieron. Entre ellos están Se está pasando el tiempo, Hay amores, Aunque no quieran, Con la misma vaina, Corazón callejero, La suerte está echada, Muchas gracias, Así me hizo Dios, Me mata mi Maye, Duerme conmigo esta noche, Has cambiado.

25. El indio (Freddy Molina), del álbum Mi biografía (1997) Una canción triste que narra una leyenda rural que fue interpretada de manera impecable por Diomedes Díaz. En este álbum aparecieron éxtiso como Esta voz es para siempre, Yo vivo para quererte, Qué hubo, linda, Balo el palo e’ mango, Otra piedra en el camino, Entre placer y penas, Sin saber que me espera, Esos ojos negros, Mi biografía, No tengo la culpa y Eras mi vida. 6 canciones que muestran la pasión de Diomedes Díaz por el deporte

26. La otra mitad de mi vida (José Alfonso “El Chiche” Maestre), del álbum Volver a vivir Una canción que quizás conocen los más seguidores del Cacique de La Junta, pero al mismo nivel de los mejores éxitos que llegaron con este álbum, entre los que se enmarcan A un cariño del alma, Nadie más como tú, Volver a vivir, Caracoles de colores, Sueños y vivencias, Espejismo, Las verdades de mi vida, Tira la primera piedra, Puro amor, Dos corazones y El esqueleto.

27. Delirio (Gustavo Gutiérrez Cabello), del álbum Experiencias vividas (1999) Primer trabajo de Diomedes con Franco Argüelles. Ya había pasado el esplendor del Cacique de La Junta, pero todavía se guardaba varios éxitos por grabar. Para despedir el milenio dejó temas como Experiencias vividas, Cabeza de Hacha, Ilusiones, María Espejo, Nace un cariño, Lo que no hago yo, Harán la historia, Que me coma el tigre. Delirio es una letra del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello y cuenta con su gran encanto poético.

28. Detrás del mar (Leonardi Vega), del álbum Gracias a Dios (2002) Una canción que usa una metáfora para calificar a la distancia como cárcel, quizás fue elegida por Diomedes porque representaba un poco su situación, aunque él en ese momento sí pagaba una condena en prisión por el crimen de Doris Adriana Niño. En este álbum destacaron los temas Mujer del alma, Aquí estoy, El escorpión y Lo mismo de ayer.

29. A mitad del camino (Diomedes Díaz Maestre), del álbum Pidiendo vía (2003) Una canción que Diomedes Díaz vuelve a dedicar a la Virgen del Carmen, de la que era devoto. En el tema también se refiere a los momentos más oscuros que afrontó en su vida y pide por su libertad. En este álbum las canciones más populares fueron Pidiendo vía y Cuando no estás tú. La historia detrás de ‘El culpable soy yo’, famosa canción de Diomedes Díaz

30. El perdón (Diomedes Díaz Maestre), del álbum De nuevo con mi gente (2005) Tras salir de la cárcel, Diomedes se vuelve a juntar con Franco Argüelles para lanzar este disco en el que sonaron La irremplazable, La envidia, Cuando falte yo, Siempre serás mi novia y No puedo vivir sin ti. El perdón es un tema con el que Diomedes intenta reivindicarse tras los problemas que rodearon su vida en los años anteriores.

31. Noches sin lucero (Rosendo Romero), del álbum La voz (2007) Este álbum también fue el reencuentro con un viejo conocido. Tras su paso por la cárcel, Diomedes volvió a juntarse con Iván Zuleta, con el que grabó este gran tema de Rosendo Romero. Sin embargo, entre los seguidores sonaron más canciones como El Jean, Perita en dulce, Después de pascua y Deja la duda.

32. Con calma y paciencia (Marciano Martínez), del álbum Lis pa’ la foto (2009) Una canción de Marciano Martínez, nativo de La Junta y uno de los compositores favoritos de Diomedes. En ella Martínez cita a La rasquiñita, grabada en 1984, en la que el Cacique dice “Mi folclor no es pista de competencia”. ¡Alista la playlist navideña! Vallenatos clásicos para estas fiestas

33. Más allá del cielo (José Alfonso “El Chiche” Maestre), del álbum Con mucho gusto Caray (2011) Una álbum en el que las canciones más sonadas fueron Con mucho gusto y El pajuate. Este tema del Chiche Maestre fue una de las más sentimentales de la producción.

34. Por dos mil siglos (José Alfonso “El Chiche” Maestre), del álbum La vida del artista (2013) Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del lanzamiento del último álbum de Diomedes Díaz. En él cosechó sus últimos éxitos, que fueron No llores mama, Qué vaina tan difícil, Aquí está lo tuyo, Ni amigos ni novios, Maduré y Ay, la vida. Por dos mil siglos es otro tema del Chiche Maestre que Diomedes vuelve a interpretar con el sentimiento de sus mejores tiempos.