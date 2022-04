“¡Tapen el chorro!”, clamor desde La Mojana

Desde el pasado 27 de agosto de 2021, fecha en que la furia de las corrientes del río Cauca abrieran un boquete en el sitio “Cara e’ Gato”, en jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, inundando vastas zonas de la subregión de La Mojana, los campesinos y ganaderos no han vuelto a tener tranquilidad, ni prosperidad.

Extensas áreas dedicadas a la ganadería y la agricultura en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba quedaron bajo el agua y casi 8 meses después de esa emergencia la desesperanza reina en la región y las soluciones parecen cada vez más lejanas ante nuevas rupturas que acaban con las obras de protección en la zona.

En Altos de San Matías, en límites entre Guaranda (Sucre) y Ayapel (Córdoba), el caño de San Matías que para Semana Santa debería estar seco, hoy se mantiene inundado, al igual que la casa de doña Flora, que asegura que su residencia está “ahogada” por las aguas del río Cauca. (Lea aquí: En La Mojana hay incertidumbre por filtraciones de agua en Cara de Gato).

Un programador de Fedegán quedó impresionado con la cantidad de agua en la región y su actividad de constructor de corrales, pesebreras y kioscos en la zona se ha visto paralizada, porque no encuentra trabajo, ningún ganadero requiere de sus servicios pues las fincas están bajo el agua.”La actividad está disminuida en un 60%”, asegura.

El reporte es igual en toda la región. “Estamos en una situación grave. Hemos perdido bestias, terneros...”, asegura Alfredo, otro habitante de la zona de San Matías, Guaranda (Sucre).

“Tenemos más de un año que no vemos el arroz por la crisis de las inundaciones...Vivimos por un milagro de Dios, esto es una lucha, nos toca mendigar. Perdimos media hectárea de cacao, y de plátano, hortalizas y pancoger... no me quedó ni un ají. Que el Gobierno se apiade de nosotros. Tenemos deudas y no sabemos cómo las vamos a cubrir... “¡Presidente, apiádese de nosotros!”, reitera una y otra vez Alfredo y su clamor es resumido por Doña Flora. “¡Por favor tapen la boca de ‘Cara e’ Gato’!”.